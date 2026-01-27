Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

A tűzesetek következtében elhunytak többsége idős volt. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.
A tűzesetek többsége látszólag jelentéktelen okokból keletkezik, és gyakran éjszaka, amikor az emberek alszanak és nem tudnak időben reagálni – közölte a tűzoltóság. Lakástűz legtöbbször vidéken történt az elöregedett elektromos hálózatok, a ki nem tisztított kémények és a fűtőberendezések intenzív használata miatt.
A tűzoltók felhívják a figyelmet: a hideg évszakban jelentősen megnő a tűzveszély a kályhák, kazánok, elektromos hősugárzók és más fűtőberendezések gyakoribb használata miatt. A kockázat különösen akkor nagy, ha ezek elavultak, meghibásodottak, vagy nem megfelelően használják őket.
Kiemelt szempont a gyermekek biztonsága is: nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni olyan helyiségekben, ahol fűtőberendezések működnek, és fontos, hogy megfelelően oktassuk őket, magyarázzuk el az alapvető szabályokat, kockázatokat.
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
Hat ember életét vesztette kedden kora délután egy balesetben Temes megyében, további három sérültet pedig kórházba vittek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.
A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.
Ideiglenes ivóvízszünet várható kedden reggel kilenc órától a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben – figyelmezteti a lakosságot a szolgáltató.
Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.
