Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

A tűzesetek többsége látszólag jelentéktelen okokból keletkezik, és gyakran éjszaka, amikor az emberek alszanak és nem tudnak időben reagálni – közölte a tűzoltóság. Lakástűz legtöbbször vidéken történt az elöregedett elektromos hálózatok, a ki nem tisztított kémények és a fűtőberendezések intenzív használata miatt.

2025-ben összesen 885 személy sérült meg, 305-en pedig életüket vesztették a tűzben. Az áldozatok közül 104-en 70 év feletti emberek voltak.

A tűzoltók felhívják a figyelmet: a hideg évszakban jelentősen megnő a tűzveszély a kályhák, kazánok, elektromos hősugárzók és más fűtőberendezések gyakoribb használata miatt. A kockázat különösen akkor nagy, ha ezek elavultak, meghibásodottak, vagy nem megfelelően használják őket.

Kiemelt szempont a gyermekek biztonsága is: nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni olyan helyiségekben, ahol fűtőberendezések működnek, és fontos, hogy megfelelően oktassuk őket, magyarázzuk el az alapvető szabályokat, kockázatokat.