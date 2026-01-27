Rovatok
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

A tűzesetek következtében elhunytak többsége idős volt. Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

A tűzesetek következtében elhunytak többsége idős volt. Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Székelyhon

2026. január 27., 17:052026. január 27., 17:05

A tűzesetek többsége látszólag jelentéktelen okokból keletkezik, és gyakran éjszaka, amikor az emberek alszanak és nem tudnak időben reagálni – közölte a tűzoltóság. Lakástűz legtöbbször vidéken történt az elöregedett elektromos hálózatok, a ki nem tisztított kémények és a fűtőberendezések intenzív használata miatt.

2025-ben összesen 885 személy sérült meg, 305-en pedig életüket vesztették a tűzben. Az áldozatok közül 104-en 70 év feletti emberek voltak.

A tűzoltók felhívják a figyelmet: a hideg évszakban jelentősen megnő a tűzveszély a kályhák, kazánok, elektromos hősugárzók és más fűtőberendezések gyakoribb használata miatt. A kockázat különösen akkor nagy, ha ezek elavultak, meghibásodottak, vagy nem megfelelően használják őket.

Kiemelt szempont a gyermekek biztonsága is: nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni olyan helyiségekben, ahol fűtőberendezések működnek, és fontos, hogy megfelelően oktassuk őket, magyarázzuk el az alapvető szabályokat, kockázatokat.

Belföld Tűzeset
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Hat ember meghalt a kedd délutáni balesetben

Hat ember életét vesztette kedden kora délután egy balesetben Temes megyében, további három sérültet pedig kórházba vittek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hat ember meghalt a kedd délutáni balesetben
Hat ember meghalt a kedd délutáni balesetben
2026. január 27., kedd

Hat ember meghalt a kedd délutáni balesetben
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
2026. január 27., kedd

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt

Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
2026. január 27., kedd

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
2026. január 27., kedd

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben

Ideiglenes ivóvízszünet várható kedden reggel kilenc órától a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben – figyelmezteti a lakosságot a szolgáltató.

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
2026. január 27., kedd

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
2026. január 26., hétfő

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános

Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
2026. január 26., hétfő

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
