Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium volt a házigazdája a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjének a hétvégén.

A verseny első fordulójában több mint 300, hetedik és nyolcadik osztályos diák vett részt az ország 30 oktatási intézményéből, 8 megyéből.

A hétvégi esemény a verseny harmadik, egyben országos döntő fordulóját képezte, melyen 26, az előző fordulókban kiválóan teljesítő diák vett részt. A verseny Kárpát-medencei nemzetközi szakaszát Magyarországon, Egerben tartják, ahová az országos döntő első és második helyezettjei jutnak tovább a 7. és 8. osztályból.

A versenyt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Kémia Szakosztálya a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziummal közösen szervezte meg.