Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Barabás Hajnal

2026. március 24., 17:072026. március 24., 17:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium volt a házigazdája a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjének a hétvégén.

A verseny első fordulójában több mint 300, hetedik és nyolcadik osztályos diák vett részt az ország 30 oktatási intézményéből, 8 megyéből.

Hirdetés
• Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium Galéria

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

A hétvégi esemény a verseny harmadik, egyben országos döntő fordulóját képezte, melyen 26, az előző fordulókban kiválóan teljesítő diák vett részt. A verseny Kárpát-medencei nemzetközi szakaszát Magyarországon, Egerben tartják, ahová az országos döntő első és második helyezettjei jutnak tovább a 7. és 8. osztályból.

A versenyt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Kémia Szakosztálya a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziummal közösen szervezte meg.

Huszonhat hetedikes és nyolcadikos osztályos diák mérte össze kémiatudását a Hevesy György Kárpát-medencei tantárgyverseny romániai döntőjén • Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Huszonhat hetedikes és nyolcadikos osztályos diák mérte össze kémiatudását a Hevesy György Kárpát-medencei tantárgyverseny romániai döntőjén

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

A legjobb eredményeket az alábbi diákok értél el:

VII. osztály

  • I. díj: Sárossy Mónika, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely, felkészítő tanár Dr. Kupán Edith;

  • II. díj: Csóti Zsombor, József Attila Általános Iskola, Csíkszereda, felkészítő tanár Horváth M. Marcella;

  • III. díj: Nagy Csongor, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Manaszesz Eszter;

VIII. osztály

  • I. díj: Dénes Csenge, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Nyitrai Apollónia;

  • II. díj: Körösi Lénárd, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Nyitrai Apollónia;

  • III. díj: Fazakas Márton, László Gyula Általános Iskola, Homoródszentpál, felkészítő tanár Fazakas Enikő.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

2026. március 24., kedd

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

2026. március 24., kedd

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

2026. március 24., kedd

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!