Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.
A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium volt a házigazdája a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjének a hétvégén.
A hétvégi esemény a verseny harmadik, egyben országos döntő fordulóját képezte, melyen 26, az előző fordulókban kiválóan teljesítő diák vett részt. A verseny Kárpát-medencei nemzetközi szakaszát Magyarországon, Egerben tartják, ahová az országos döntő első és második helyezettjei jutnak tovább a 7. és 8. osztályból.
A versenyt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Kémia Szakosztálya a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziummal közösen szervezte meg.
Huszonhat hetedikes és nyolcadikos osztályos diák mérte össze kémiatudását a Hevesy György Kárpát-medencei tantárgyverseny romániai döntőjén
VII. osztály
I. díj: Sárossy Mónika, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely, felkészítő tanár Dr. Kupán Edith;
II. díj: Csóti Zsombor, József Attila Általános Iskola, Csíkszereda, felkészítő tanár Horváth M. Marcella;
III. díj: Nagy Csongor, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Manaszesz Eszter;
VIII. osztály
I. díj: Dénes Csenge, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Nyitrai Apollónia;
II. díj: Körösi Lénárd, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanár Nyitrai Apollónia;
III. díj: Fazakas Márton, László Gyula Általános Iskola, Homoródszentpál, felkészítő tanár Fazakas Enikő.
