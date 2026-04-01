Több lakás árának megfelelő összeget találtak a korrupcióval gyanúsított magas rangú közúti vezető otthonában

A Kolozs megyei törvényszék szerdán elrendelte a Román Közúti Hatóság (ARR) korrupcióval gyanúsított vezetője, Cristian Anton harmincnapos előzetes letartóztatását.
Az ARR vezetőjét
hivatali vesztegetés elfogadásával,
nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználásával,
ezek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztásával
és bűnszervezet létrehozásával
gyanúsítja a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
Ugyanebben az ügyben vizsgálati fogságot rendeltek el egy magáncég vezetője ellen is több rendbéli megvesztegetés, befolyással üzérkedés és bűnszervezet létrehozásának gyanúja miatt – írja az Agerpres hírügynökség a vádhatóság közlése alapján.
További nyolc gyanúsított hatósági felügyelet alá került.
Az ügyészek szerint a Cristian Anton által 2025 decemberében létrehozott és irányította bűnszervezet
Az ehhez szükséges vizsgát az ARR égisze alatt szervezik meg, Anton és társai pedig gondoskodtak arról, hogy a pénzt kínáló jelentkezők sikeresen túljussanak mind a számítógépes, mind az írásbeli fordulón. Előbbin sokszor más személyek vizsgáztak a jelentkezők helyett, utóbbin pedig a vizsgalappal együtt a helyes válaszokat is megkapták a jelentkezők – közölte a vádhatóság.
A keddi házkutatásokkor Cristian Anton lakásán mintegy 500 ezer eurót, a többi gyanúsított lakásán pedig további 100 ezer eurót találtak az ügyészek – derül ki a közleményből.
Cristian Anton ügyvédje, Cristian Winzer szerda este azt nyilatkozta, hogy megfellebbezik az ítélőtáblánál az előzetes letartóztatásról szóló döntést. Az ügyvéd szerint a nyomozati anyag dokumentumai cáfolják a védence ellen felhozott vádakat, ugyanakkor a DNA ügyészei csak feltételezik, hogy a házkutatáskor talált összeg törvénytelen forrásból származik, bizonyítékaik nincsenek.
