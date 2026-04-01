Természetvédelmi területen alakítanának ki repülőteret Homoródalmáson, a hatóságok közbeléptek

Törvénytelen munkálatokat tártak fel a hatóságok egy Hargita megyei természetvédelmi területen, az ügyben feljelentést tettek.

A Hargita Megyei Környezetőrség szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy a Homoródi-dombság különleges madárvédelmi területen, Homoródalmás térségében mintegy három hektáron bolygatták meg a talajt és az altalajt, az erdőállományt is érintve – számol be az Agerpres .

A helyszíni ellenőrzést a környezetőrség, az erdőőrség és a környezetvédelmi hatóság szakemberei végezték el.

Megállapították, hogy a mintegy 30 ezer négyzetméteres területet – egy kaszálót – egy magánszemély bérelte a közbirtokosságtól repülőtér kialakítása céljából.

A területen tereprendezési és vízelvezetési munkálatokat végeztek a szükséges környezetvédelmi engedélyek és a természetvédelmi terület kezelőjének jóváhagyása nélkül.

A kaszáló bérlője nem működött együtt a hatóságokkal, ezért a jegyzőkönyvet távollétében állították ki.

Az ellenőrzés akadályozása miatt 15 ezer lejre bírságolták. Az ügyben feljelentést is tettek.

A környezetőrség emlékeztetett, hogy a természetvédelmi területeken végzett munkálatokat kötelező hatásvizsgálatnak kell megelőznie. Közölte azt is, hogy kezdeményezték a védett fajokat ért károk felmérését a Natura 2000-es területen.

Az erdőőrség megállapította, hogy a munkálatok 0,774 hektár erdőt is érintettek. A fakivágásból származó kár meghaladja a 26 800 lejt, amihez hozzáadódik a fakitermelésből származó 137 200 lejes veszteség. Ebben az ügyben is feljelentés tettek.