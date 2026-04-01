Természetvédelmi területen alakítanának ki repülőteret Homoródalmáson, a hatóságok közbeléptek

Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség
Törvénytelen munkálatokat tártak fel a hatóságok egy Hargita megyei természetvédelmi területen, az ügyben feljelentést tettek.
2026. április 01., 14:34
A Hargita Megyei Környezetőrség szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy a Homoródi-dombság különleges madárvédelmi területen, Homoródalmás térségében mintegy három hektáron bolygatták meg a talajt és az altalajt, az erdőállományt is érintve – számol be az Agerpres.
Megállapították, hogy a mintegy 30 ezer négyzetméteres területet – egy kaszálót – egy magánszemély bérelte a közbirtokosságtól repülőtér kialakítása céljából.
A kaszáló bérlője nem működött együtt a hatóságokkal, ezért a jegyzőkönyvet távollétében állították ki.
A környezetőrség emlékeztetett, hogy a természetvédelmi területeken végzett munkálatokat kötelező hatásvizsgálatnak kell megelőznie. Közölte azt is, hogy kezdeményezték a védett fajokat ért károk felmérését a Natura 2000-es területen.
Az erdőőrség megállapította, hogy a munkálatok 0,774 hektár erdőt is érintettek. A fakivágásból származó kár meghaladja a 26 800 lejt, amihez hozzáadódik a fakitermelésből származó 137 200 lejes veszteség. Ebben az ügyben is feljelentés tettek.
szóljon hozzá!