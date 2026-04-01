Közös dróngyártásról tárgyalt Románia és Ukrajna

Az ukrán-román védelmi együttműködés lehetőségeiről, főként harci drónok közös fejlesztéséről és gyártásáról tárgyalt Radu Miruță védelmi miniszter kedden a hivatalában Szerhij Bojev ukrán védelmi miniszterhelyettessel.
A megbeszélések a nemrég megkötött román-ukrán stratégiai partnerségre az SAFE hadiipari hitelprogram keretében megvalósuló együttműködésre összpontosítottak – közli az Agerpres a tárca közleményére hivatkozva.
A találkozón a felek megvitatták a dróngyártásban való együttműködés lehetőségeit, valamint a technológiatranszfer különböző formáit.
Radu Miruță emlékeztetett arra, hogy
a SAFE program keretében, és a román fél célja, hogy a védelmi minisztérium aktív partnerként vegyen részt a megvalósításában. Hozzátette: jelenleg egy szakmai csapat felállításán dolgoznak, a szerződés aláírását pedig május végére tervezik.
A miniszter kiemelte, hogy
valamint abból, hogy rendelkezésre áll majd a korszerű haditechnika gyártásához szükséges személyzet és infrastruktúra. Hangsúlyozta, hogy a közös beruházás Ukrajna számára is előnyös, mivel Románia részvétele révén finanszírozást kap a dróngyártás.
A közlemény szerint a román és ukrán szakemberek, illetve védelmi ipari vállalatok közötti egyeztetések a következő napokban is folytatódnak.
