Jogosítvány nélkül autót vezető férfit kapcsoltak le a rendőrök

Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett egy 32 éves, Brassó megyei férfi, akit a rendőrök Gyergyóholló térségében állítottak meg. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, ezért bűnügyi eljárás indult ellene.

A borszéki rendőrök március 31-én délután igazoltattak egy gépkocsivezetőt Gyergyóholló térségében.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodájának tájékoztatása szerint az ellenőrzés során kiderült, hogy a Brassó megyei, 32 éves férfi nem rendelkezett érvényes gépjárművezetői engedéllyel.

Mint a számítógépes adatbázis alapján kiderült, a férfi jogosítványát korábban felfüggesztették. A rendőrök bűnügyi eljárást indítottak ellene.