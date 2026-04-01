Jogosítvány nélkül autót vezető férfit kapcsoltak le a rendőrök

Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett egy 32 éves, Brassó megyei férfi, akit a rendőrök Gyergyóholló térségében állítottak meg. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, ezért bűnügyi eljárás indult ellene.
2026. április 01., 12:26
A borszéki rendőrök március 31-én délután igazoltattak egy gépkocsivezetőt Gyergyóholló térségében.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodájának tájékoztatása szerint az ellenőrzés során kiderült, hogy a Brassó megyei, 32 éves férfi nem rendelkezett érvényes gépjárművezetői engedéllyel.
Mint a számítógépes adatbázis alapján kiderült, a férfi jogosítványát korábban felfüggesztették. A rendőrök bűnügyi eljárást indítottak ellene.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
