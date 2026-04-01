152 százalékkal több elektromos autót írtak forgalomba a múlt hónapban tavaly márciushoz képest

Idén márciusban 4,7 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 harmadik hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) szerdán közzétett előzetes adataiból.

Az adatok szerint a környezetkímélő autók eladása 27 százalékkal nőtt idén márciusban 2025 márciusához képest; ezen belül

a 100 százalékban elektromos autóké 152 százalékkal (679 darab), a plug-in hibrideké pedig 49 százalékkal

– ismerteti az Agerpres.

Az APIA statisztikái szerint 2026 márciusában a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 1856 darabot. A további sorrend: Skoda (990), Toyota és Volkswagen (egyenként 922 darab).

Az előző év első három hónapjához képest az idei első negyedévben 19 százalékkal csökkent az új gépkocsik kereskedelme.