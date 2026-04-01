Térfigyelő rögzítette, amint elgázolja az autó az anyja mellől elszaladó kisfiút – életmentő volt az azonnali beavatkozás

Súlyosan megsérült egy négyéves gyermek Bákó megyében, miután az édesanyja mellől az úttestre szaladt, ahol egy autó – amelynek a sofőrje már nem tudta elkerülni az ütközést – elütötte. A balesetet látva többen is összegyűltek a helyszínen, hogy segítsenek: egy rendőr és egy orvostanhallgató újraélesztést végzett a mentők kiérkezéséig, megmentve a gyermek életét.

A balesetet rögzítő térfigyelő kamera felvételei azt mutatják, hogy egy nő babakocsival és gyermekével az út szélén haladt, ám egy adott pillanatban a gyermek elszaladt az anyja mellől, egyenesen az úttestre. Az érkező személyautó pedig

már nem tudott megállni, és elgázolta a kisfiút.

Többen odasiettek segíteni, köztük egy rendőr és egy orvostanhallgató is – írja a News.ro hírportál.

A Román Rendőrség a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a nő ötödik évfolyamon tanul a galaci orvosi egyetemen, a férfi pedig rendőr az egyik Bákó megyei vidéki rendőrőrsön.

Hirdetés



„Együtt, másodpercről másodpercre küzdöttek az elgázolt négyéves kisfiú életéért. A mentők kiérkezéséig egy csapatot alkottak, újraélesztést végeztek és elsősegélyt nyújtottak. Nekik köszönhetően a kisfiú megmenekült” – közölte bejegyzésében a rendőrség, felhívva a szülők figyelmét, hogy