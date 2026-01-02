Több Hargita megyei sípálya is nyitva van

Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.

Az időjárás-előrejelzések szerint az elkövetkező napokban több helyen havazásra lehet számítani, így a vakáció fennmaradó napjain is érdemes szabadtéri programot keresni. A Hargita megyei sípályák jó része már működik.

A nehezebb terepek még váratnak magukra

A Madarasi Hargitán három pályával várják a kikapcsolódni és sportolni vágyókat. A közösségi oldaluk szerint működnek a felvonók és siklani lehet a Kicsi Sugó, Sugó és Kicsi Mihály pályákon. Jó tudni, hogy a tetőre készülőknek be kell tartaniuk az autós forgalmi rendet, amely előírja, hogy az ivói úton 9–14 óra között felfelé haladni, és 17–17.30 között pedig lefelé. A téli gumi és hólánc használata kötelező. Érdemes indulás előtt rápillantani a síközpont közösségi oldalára, mert ott folyamatosan friss híreket közölnek. A jegyárak itt tanulmányozhatók.

Hargitafürdőn egyelőre a kicsi, Csipike pályát nyitották meg, ezt naponta 9–17 óra között lehet használni, és a síbérletek ára még nem változott. Itt is érdemes követni a pálya közösségi oldalát, hiszen a kitartó havazásnak köszönhetően lehetséges, hogy hamarosan a nagy pályákat is megnyitják.

Varságon december 3-án, szombaton indul a szezon, ekkortól várják a téli sportok szerelmeseit.

A Bucsin is készül

A Havas Bucsin központban, a közösségi oldalra feltöltött értesítés szerint pénteken csak a szánkópályát nyitják meg, de készülnek a sípályák beüzemelésére is. A szánkópálya és a hozzá tartozó kis felvonó naponta 10–17 óra között működik.

A szomszédos Bogdán sípályánál noha eredetileg azt közölte, hogy január másodikán beüzemelik a kisebb pályát és az erdőn keresztül vezető utat, végül január harmadikára, szombatra halasztották a nyitást. Az ok: a felvonó alatt nem volt elég hó. Pénteken szánkózni lehet és forró csokit, forralt bort kortyolgatni a sípálya bejáratánál lévő melegedőben.

Maroshévízen a szánkópálya és a mellette lévő, tanulásra alkalmas gyerekpálya, valamint a kék besorolású Fenyő pálya van megnyitva. A helyszínen működik még a bobpálya is, így azt is ki lehet próbálni. Itt minden pálya be van kamerázva, így élőben lehet nézni, hogy épp hányan vannak és milyen az időjárás.

Szovátán elindították a székes felvonót, így a sípálya tetejére érkezve lehet szánkózni és a kis sípályát használni. A piros besorolású sípálya még nem üzemel.