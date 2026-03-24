Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Képünk illusztráció

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

2026. március 24., 10:30

A Román Rendőrség keddi közleménye szerint Bukarestben, valamint Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Maros, Botoșani és Konstanca megyében zajlanak házkutatások.

A hatóságok egyebek mellett adócsalás, jogosulatlan áfa-visszaigénylés, hivatali visszaélés, valamint magánokirat-hamisítás gyanújával vizsgálódnak az ügyben, és 14 személyt kísérnek be kihallgatásra – ismerteti az Agerpres.

A gyanú szerint 2020 és 2024 között több gazdasági társaság létrehozott egy fiktív tranzakciós láncot, hogy közvetítő cégek bevonásával a valós ár több mint tízszeresére növeljék bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát. Az ügyészek szerint a vállalatok képviselői

több mint 2 893 000 védőmaszkot és több mint 110 tonna fertőtlenítőszert vásároltak túlértékelt áron.

Utólag az adókötelezettségeket közvetítő cégek vállalták át, de nem fizették be az adót, majd csődöt jelentettek – ismertették a rendőrségi közleményben.

A vizsgált gyanús tranzakciók értéke meghaladja a 30 millió lejt. Az államnak okozott kárt 4 millió lejre becsülik.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Andreea Mihnea csatlakozik az eMAG menedzsment csapatához HR-alelnökként
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.

Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Lopott autóval kapták el, és jogosítványa sem volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

Az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon az országos költségvetés-tervezetét

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezetet. A testület csütörtökön tárgyalja a beadványt.

