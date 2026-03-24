Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

A Román Rendőrség keddi közleménye szerint Bukarestben, valamint Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Maros, Botoșani és Konstanca megyében zajlanak házkutatások.

A hatóságok egyebek mellett adócsalás, jogosulatlan áfa-visszaigénylés, hivatali visszaélés, valamint magánokirat-hamisítás gyanújával vizsgálódnak az ügyben, és 14 személyt kísérnek be kihallgatásra – ismerteti az Agerpres.

A gyanú szerint 2020 és 2024 között több gazdasági társaság létrehozott egy fiktív tranzakciós láncot, hogy közvetítő cégek bevonásával a valós ár több mint tízszeresére növeljék bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát. Az ügyészek szerint a vállalatok képviselői