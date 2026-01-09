Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat

Hosszúra nyúlt utazás. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Több mint tíz óra késéssel futott be a bukaresti északi pályaudvarra a Muntenia IR 79 nemzetközi vonat, amely még csütörtök délután indult útnak Budapestről. A vonatnak menetrend szerint péntek reggelre kellett volna megérkeznie a román fővárosba, de az országba való belépés után a mozdony meghibásodott.
Romániába érkezéskor a vonatnak még „csak” 78 perc késése volt, de Kürtös után 25 kilométerrel a nemrégiben Craiován felújított mozdony meghibásodott – írja a Club Feroviar szakportálra hivatkozva a Hotnews.ro.
Ekkor csütörtök este 10 óra volt, és a cseremozdony csak mintegy öt óra elteltével érkezett meg, így a vonat péntek hajnali 4 után folytathatta útját. A mozdonyt egy másik vonattól, a Bukarest–Nagyvárad járatról vették át, ami elhúzta a nemzetközi vonatot Temesvárig, majd visszatért az eredeti járathoz, amely így 425 perces (több mint hétórás) késést halmozott fel
A budapesti járatot péntek reggel egy másik mozdony vette át a temesvári északi pályaudvarról, ahonnan 8 és fél órás késéssel indult tovább Bukarestbe, és végül tíz és fél óra késéssel, péntek estére érkezett meg célállomására.
Mekkora kártérítést kaphatnak az utasok?
A román állami vasúttársaság (CFR) szerint, ha egy vonat a vállalat hibájából késve érkezik meg a célállomásra, akkor az utasok kártérítésre jogosultak. A kártérítés a jegy árának 25 százaléka, ha a késés 60 és 119 perc közötti és 50 százaléka, ha a késés 120 perc vagy annál több.
