Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat

Hosszúra nyúlt utazás. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Hosszúra nyúlt utazás. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Több mint tíz óra késéssel futott be a bukaresti északi pályaudvarra a Muntenia IR 79 nemzetközi vonat, amely még csütörtök délután indult útnak Budapestről. A vonatnak menetrend szerint péntek reggelre kellett volna megérkeznie a román fővárosba, de az országba való belépés után a mozdony meghibásodott.

Székelyhon

2026. január 09., 20:542026. január 09., 20:54

Romániába érkezéskor a vonatnak még „csak” 78 perc késése volt, de Kürtös után 25 kilométerrel a nemrégiben Craiován felújított mozdony meghibásodott – írja a Club Feroviar szakportálra hivatkozva a Hotnews.ro.

Ekkor csütörtök este 10 óra volt, és a cseremozdony csak mintegy öt óra elteltével érkezett meg, így a vonat péntek hajnali 4 után folytathatta útját. A mozdonyt egy másik vonattól, a Bukarest–Nagyvárad járatról vették át, ami elhúzta a nemzetközi vonatot Temesvárig, majd visszatért az eredeti járathoz, amely így 425 perces (több mint hétórás) késést halmozott fel

A budapesti járatot péntek reggel egy másik mozdony vette át a temesvári északi pályaudvarról, ahonnan 8 és fél órás késéssel indult tovább Bukarestbe, és végül tíz és fél óra késéssel, péntek estére érkezett meg célállomására.

Mekkora kártérítést kaphatnak az utasok?

A román állami vasúttársaság (CFR) szerint, ha egy vonat a vállalat hibájából késve érkezik meg a célállomásra, akkor az utasok kártérítésre jogosultak. A kártérítés a jegy árának 25 százaléka, ha a késés 60 és 119 perc közötti és 50 százaléka, ha a késés 120 perc vagy annál több.

Belföld Közlekedés
Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az új középiskolai tanterveket jóváhagyó miniszteri rendelet.

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
2026. január 09., péntek

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs

Nyári gumiabroncsokkal felszerelt járművel hajtott az autópályán egy nő, akit pont kiszúrt a rendőrség.

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
2026. január 09., péntek

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet

Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026. január 09., péntek

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában

Tizenöt megye több mint 30 településén és Bukarestben okozott vészhelyzeteket a sűrű havazás, hóvihar és a heves szél az elmúlt 24 órában – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
2026. január 09., péntek

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
2026. január 09., péntek

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében

Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
2026. január 09., péntek

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
2026. január 09., péntek

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható

Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
2026. január 09., péntek

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
2026. január 09., péntek

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
2026. január 09., péntek

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
2026. január 09., péntek

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét

Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
2026. január 09., péntek

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
2026. január 09., péntek

Megvolt az év első komolyabb földrengése

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Megvolt az év első komolyabb földrengése
Megvolt az év első komolyabb földrengése
2026. január 09., péntek

Megvolt az év első komolyabb földrengése
2026. január 09., péntek

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb

A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
2026. január 09., péntek

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
