Tizenöt éven át csapolták a külügy pénzét egy könyvelő segítségével

Fotó: Orbán Orsolya
Bíróság elé állítja a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a külügyminisztérium egyik volt könyvelőnőjét, akit azzal vádolnak, hogy munkabér jogcímen illegálisan folyósított pénzt magának és két másik személynek 15 éven át.
A DNA hétfői közleménye szerint vádalkut kötöttek Lavinia-Daniela Păunéval, akit hivatali visszaélésben való bűnrészesség, közokirat-hamisítással és hamisított közokirat felhasználásának bűntettével vádolnak. A könyvelőnő szabadlábon védekezhet – írja az Agerpres.
Az ügyészek szerint 2009 májusa és 2024 áprilisa között Lavinia-Daniela Păune a külügyminisztérium könyvelőjeként a bérjegyzék és a többi hozzá kapcsolódó irat meghamisításával
A könyvelőnő és az ügyben érintett másik két személy összesen 7 176 957 lejhez jutott hozzá illetéktelenül. Az illegálisan kifizetett összegekhez kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt az okozott kár meghaladja a 8,4 millió lejt – közölte a DNA.
A vádhatóság szerint Păune beismerte a tetteit, elfogadta a cselekmények jogi minősítését, és egyetértett a három év és egy hónap börtönbüntetéssel is. A bűncselelmény elismeréséről szóló megállapodás önmagában még nem jelent jogerős ítéletet, a döntést még jóvá kell hagynia a fővárosi törvényszéknek.
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