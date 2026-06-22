Tizenöt éven át csapolták a külügy pénzét egy könyvelő segítségével

Bíróság elé állítja a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a külügyminisztérium egyik volt könyvelőnőjét, akit azzal vádolnak, hogy munkabér jogcímen illegálisan folyósított pénzt magának és két másik személynek 15 éven át.

Székelyhon 2026. június 22., 19:242026. június 22., 19:24

A DNA hétfői közleménye szerint vádalkut kötöttek Lavinia-Daniela Păunéval, akit hivatali visszaélésben való bűnrészesség, közokirat-hamisítással és hamisított közokirat felhasználásának bűntettével vádolnak. A könyvelőnő szabadlábon védekezhet – írja az Agerpres. Hirdetés Az ügyészek szerint 2009 májusa és 2024 áprilisa között Lavinia-Daniela Păune a külügyminisztérium könyvelőjeként a bérjegyzék és a többi hozzá kapcsolódó irat meghamisításával

munkabér jogcímen illegálisan pénzösszegeket juttatott magának és két másik személynek, akik nem is voltak az intézmény alkalmazottai.