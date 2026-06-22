Fiatalkorú is megsérült a csíkszentléleki balesetben

Felborult egy autó hétfőn délután Csíkszentléleken, miután a 18 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben a vezető és fiatalkorú utasa is megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították.

Székelyhon 2026. június 22., 16:482026. június 22., 16:48

Csíkszentgyörgy irányából Csíkszereda felé közlekedett a 123B jelzésű megyei úton egy 18 éves sofőr, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, majd az autó felborult – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A balesetben a sofőr és fiatalkorú utasa is megsérült, ezért kórházba szállították őket.