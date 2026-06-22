Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent

Az Európai Unióban 20,7 százalékkal drágultak májusban éves összevetésben a személyes közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok, miután áprilisban 20,8 százalékos, márciusban pedig 12,9 százalékos növekedést mértek – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az összes uniós tagállamban nőttek az üzemanyag- és kenőanyagárak az ötödik hónapban a múlt év májusához képest. Négy országban a drágulás meghaladta a 30 százalékot: Bulgáriában 33,9 százalékos, Luxemburgban 32,2 százalékos, Litvániában 30,8 százalékos, Romániában pedig 30,4 százalékos árnövekedést jegyeztek.

a többi tagállamban pedig 12,7 százalék (Lengyelország) és 29,2 százalék (Franciaország) között alakult a drágulás mértéke.

Üzemanyagtípusonként vizsgálva a gázolaj ára az EU-ban 29 százalékkal nőtt 2026 májusában 2025 májusához képest, a benziné pedig 16,2 százalékkal emelkedett. Áprilisban éves összevetésben a gázolaj 33,7 százalékkal, a benzin 13,6 százalékkal drágult – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat hétfőn közzétett adataira hivatkozva.

Hirdetés

Havi összevetésben ugyanakkor a gázolaj ára az EU-ban 5,8 százalékkal csökkent, míg a benziné mindössze 0,8 százalékkal nőtt.