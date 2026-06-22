Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Európai Unióban 20,7 százalékkal drágultak májusban éves összevetésben a személyes közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok, miután áprilisban 20,8 százalékos, márciusban pedig 12,9 százalékos növekedést mértek – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. június 22., 13:532026. június 22., 13:53

2026. június 22., 13:572026. június 22., 13:57

Az összes uniós tagállamban nőttek az üzemanyag- és kenőanyagárak az ötödik hónapban a múlt év májusához képest. Négy országban a drágulás meghaladta a 30 százalékot: Bulgáriában 33,9 százalékos, Luxemburgban 32,2 százalékos, Litvániában 30,8 százalékos, Romániában pedig 30,4 százalékos árnövekedést jegyeztek.

A legkisebb éves áremelkedést Magyarországon mérték, 3,5 százalékot,

a többi tagállamban pedig 12,7 százalék (Lengyelország) és 29,2 százalék (Franciaország) között alakult a drágulás mértéke.

Üzemanyagtípusonként vizsgálva a gázolaj ára az EU-ban 29 százalékkal nőtt 2026 májusában 2025 májusához képest, a benziné pedig 16,2 százalékkal emelkedett. Áprilisban éves összevetésben a gázolaj 33,7 százalékkal, a benzin 13,6 százalékkal drágult – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat hétfőn közzétett adataira hivatkozva.

Hirdetés

Havi összevetésben ugyanakkor a gázolaj ára az EU-ban 5,8 százalékkal csökkent, míg a benziné mindössze 0,8 százalékkal nőtt.

Májusban az előző hónaphoz képest a gázolaj ára egyedül Romániában emelkedett, 1,6 százalékkal, az összes többi uniós tagállamban csökkent.

A legnagyobb visszaesést Németországban (11,9 százalék), Görögországban (8,5), Észtországban (8,4) és Írországban (8,1) jegyezték, a legkisebb csökkenést Bulgáriában (0,7), Magyarországon (0,9) és Cipruson (1,5) mérték.

A benzin ára 23 uniós országban emelkedett májusban áprilishoz képest. A drágulás mértéke 0,1 százalék (Horvátország és Magyarország) és 6,9 százalék (Olaszország) között alakult.

Romániában a benzin ára 6,2 százalékkal nőtt egy hónap alatt.

Három tagállamban ugyanakkor csökkent a benzin ára májusban az előző hónaphoz képest: Németországban 5,6 százalékkal, Írországban 2 százalékkal, Svédországban pedig 0,7 százalékkal.

Székelyföldön június 22-én, hétfőn az üzemanyagárak a következőképpen alakultak a versenytanács árfigyelő oldala szerint: a standard gázolaj 9 lej 10 bani körül (egy-két banival hol több, hol kevesebb), a standard benzin pedig 8 lej 50 bani körül (plusz-mínusz egy-két bani töltőállomásonként).

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Belföld Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Szívvel-lélekkel ápolt örökség: harmincadik alkalommal tartották meg a Széchenyi-bált
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Úgy vezessünk, hogy mindenki hazaérjen!
Újabb bravúr a Zöld-foki szigetektől, Egyiptom kihasználta a belgák botlását
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Székelyhon

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Szívvel-lélekkel ápolt örökség: harmincadik alkalommal tartották meg a Széchenyi-bált
Székelyhon

Szívvel-lélekkel ápolt örökség: harmincadik alkalommal tartották meg a Széchenyi-bált
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Székely Sport

Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Úgy vezessünk, hogy mindenki hazaérjen!
Krónika

Úgy vezessünk, hogy mindenki hazaérjen!
Újabb bravúr a Zöld-foki szigetektől, Egyiptom kihasználta a belgák botlását
Székely Sport

Újabb bravúr a Zöld-foki szigetektől, Egyiptom kihasználta a belgák botlását
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 22., hétfő

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás

Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére.

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
2026. június 22., hétfő

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein

A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
2026. június 22., hétfő

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
2026. június 22., hétfő

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből

Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
2026. június 22., hétfő

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
2026. június 22., hétfő

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány

A képviselőház és a szenátus házbizottságának hétfői ülésén hozott döntés szerint hétfőn 21:30-kor kezdődő ülésén szavaz a parlament plénuma Adrian Veștea kormányáról.

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
2026. június 22., hétfő

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
2026. június 22., hétfő

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
2026. június 22., hétfő

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben

Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
2026. június 22., hétfő

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
2026. június 22., hétfő

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából

Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
2026. június 22., hétfő

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok

Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
2026. június 22., hétfő

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
2026. június 22., hétfő

Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra

Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra
Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra
2026. június 22., hétfő

Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra
2026. június 22., hétfő

Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.

Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája
Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája
2026. június 22., hétfő

Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!