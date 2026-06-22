Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent

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Fotó: Borbély Fanni
Az Európai Unióban 20,7 százalékkal drágultak májusban éves összevetésben a személyes közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok, miután áprilisban 20,8 százalékos, márciusban pedig 12,9 százalékos növekedést mértek – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.
2026. június 22., 13:532026. június 22., 13:53
2026. június 22., 13:572026. június 22., 13:57
Az összes uniós tagállamban nőttek az üzemanyag- és kenőanyagárak az ötödik hónapban a múlt év májusához képest. Négy országban a drágulás meghaladta a 30 százalékot: Bulgáriában 33,9 százalékos, Luxemburgban 32,2 százalékos, Litvániában 30,8 százalékos, Romániában pedig 30,4 százalékos árnövekedést jegyeztek.
a többi tagállamban pedig 12,7 százalék (Lengyelország) és 29,2 százalék (Franciaország) között alakult a drágulás mértéke.
Üzemanyagtípusonként vizsgálva a gázolaj ára az EU-ban 29 százalékkal nőtt 2026 májusában 2025 májusához képest, a benziné pedig 16,2 százalékkal emelkedett. Áprilisban éves összevetésben a gázolaj 33,7 százalékkal, a benzin 13,6 százalékkal drágult – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat hétfőn közzétett adataira hivatkozva.
Havi összevetésben ugyanakkor a gázolaj ára az EU-ban 5,8 százalékkal csökkent, míg a benziné mindössze 0,8 százalékkal nőtt.
A legnagyobb visszaesést Németországban (11,9 százalék), Görögországban (8,5), Észtországban (8,4) és Írországban (8,1) jegyezték, a legkisebb csökkenést Bulgáriában (0,7), Magyarországon (0,9) és Cipruson (1,5) mérték.
A benzin ára 23 uniós országban emelkedett májusban áprilishoz képest. A drágulás mértéke 0,1 százalék (Horvátország és Magyarország) és 6,9 százalék (Olaszország) között alakult.
Három tagállamban ugyanakkor csökkent a benzin ára májusban az előző hónaphoz képest: Németországban 5,6 százalékkal, Írországban 2 százalékkal, Svédországban pedig 0,7 százalékkal.
Székelyföldön június 22-én, hétfőn az üzemanyagárak a következőképpen alakultak a versenytanács árfigyelő oldala szerint: a standard gázolaj 9 lej 10 bani körül (egy-két banival hol több, hol kevesebb), a standard benzin pedig 8 lej 50 bani körül (plusz-mínusz egy-két bani töltőállomásonként).
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