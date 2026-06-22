A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion hétfőn kijelentette, hogy a Veștea-kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson.

Székelyhon 2026. június 22., 17:182026. június 22., 17:18 2026. június 22., 17:592026. június 22., 17:59

„Ha szavazás lesz, ez a kormány nem kapja meg az AUR parlamenti képviselőinek és szenátorainak támogatását” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy a voksoláskor az alakulat törvényhozói kivonulnak a teremből. Sajtótájékoztatóján Simion azt is közölte, hogy este 8 óráig várják a pártszékházban a kijelölt miniszterelnököt, mert készen állnak hozzájárulni a konszenzus és a megbékélés megteremtésére irányuló erőfeszítésekhez. Ezúttal azonban érveket és terveinek ismertetését várják Veșteától, nem érik be azzal, hogy az AUR hazafiságára apellál.

Mi valóban hazafias párt vagyunk, és erről bizonyságot is tudunk tenni, de ehhez érvekkel kell meggyőzni bennünket”

– fogalmazott az Agerpres szerint. Emellett elmondása szerint várják Nicușor Dan államfőtől is, hogy tisztázza a párttal kapcsolatos álláspontját, „mondja ki, hogy jók-e vagy sem az AUR szavazatai, amelyekre oly nagy szükség van jelenleg”, illetve hogy továbbra is szélsőséges pártnak tartja-e az AUR-t. Hirdetés Simion szerint „különféle politikai szereplők” több AUR-os képviselőt és szenátort is megpróbáltak rávenni arra, hogy támogassák a kormány beiktatását, különféle pozíciók vagy előnyök felajánlásával.

De az AUR-ban nincsenek árulók” – szögezte le.

Az AUR elnöke ugyanakkor azt javasolta Veșteának, hogy vagy adja vissza a kormányalakítási megbízást, vagy kérje a beiktatási szavazás elhalasztását, mert a jelenlegi állás szerint kabinete nem kapja meg a legalább 233 támogató voksot. Simion szerint „nemzeti megbékélésre” van szükség a politikai válság megoldására, és pártja nyitott a párbeszédre. Hozzátette, a következő lépésekről a Veșteával folytatandó egyeztetés, illetve az államfő álláspontja függvényében döntenek. „Minket nem a tisztségek érdekelnek, hanem az, hogy Románia talpra álljon” – nyomatékosította.