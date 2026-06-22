Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion hétfőn kijelentette, hogy a Veștea-kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson.
2026. június 22., 17:182026. június 22., 17:18
2026. június 22., 17:592026. június 22., 17:59
„Ha szavazás lesz, ez a kormány nem kapja meg az AUR parlamenti képviselőinek és szenátorainak támogatását” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy a voksoláskor az alakulat törvényhozói kivonulnak a teremből.
Sajtótájékoztatóján Simion azt is közölte, hogy este 8 óráig várják a pártszékházban a kijelölt miniszterelnököt, mert készen állnak hozzájárulni a konszenzus és a megbékélés megteremtésére irányuló erőfeszítésekhez. Ezúttal azonban érveket és terveinek ismertetését várják Veșteától, nem érik be azzal, hogy az AUR hazafiságára apellál.
– fogalmazott az Agerpres szerint. Emellett elmondása szerint várják Nicușor Dan államfőtől is, hogy tisztázza a párttal kapcsolatos álláspontját, „mondja ki, hogy jók-e vagy sem az AUR szavazatai, amelyekre oly nagy szükség van jelenleg”, illetve hogy továbbra is szélsőséges pártnak tartja-e az AUR-t.
Simion szerint „különféle politikai szereplők” több AUR-os képviselőt és szenátort is megpróbáltak rávenni arra, hogy támogassák a kormány beiktatását, különféle pozíciók vagy előnyök felajánlásával.
Az AUR elnöke ugyanakkor azt javasolta Veșteának, hogy vagy adja vissza a kormányalakítási megbízást, vagy kérje a beiktatási szavazás elhalasztását, mert a jelenlegi állás szerint kabinete nem kapja meg a legalább 233 támogató voksot.
Simion szerint „nemzeti megbékélésre” van szükség a politikai válság megoldására, és pártja nyitott a párbeszédre. Hozzátette, a következő lépésekről a Veșteával folytatandó egyeztetés, illetve az államfő álláspontja függvényében döntenek. „Minket nem a tisztségek érdekelnek, hanem az, hogy Románia talpra álljon” – nyomatékosította.
Veștea találkozni fog Simionnal
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn közölte, hogy tárgyalni fog a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökével.
Facebook-bejegyzésében Veștea „a párbeszéd és a konszenzus hívének” nevezte magát. Hozzátette, tisztában van azzal, mekkora felelőssége van a jelenlegi politikai válság lezárásában, ezért találkozni fog az AUR elnökével.
„Amikor Romániáról és egy példátlan válság megoldásáról van szó, vállalom a nyílt párbeszédet minden olyan politikai erővel, amely választói felhatalmazást kapott. Ezt kötelezőnek tartom, ha valóban Románia kormányát akarjuk megalakítani, a szó legteljesebb értelmében” – fogalmazott.
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