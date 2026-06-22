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Még csak ezután következik az igazi kánikula

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Tovább melegszik az idő a következő két hétben, egyes régiókban 36–37 Celsius-fokos csúcsértékekre is számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 22. és július 5. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. június 22., 16:392026. június 22., 16:39

A hétfői prognózis szerint Erdélyben szerdáig a sokéves átlagnak megfelelően 27–30 Celsius-fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd fokozatosan tovább melegszik az idő,

a maximumok elérik a 31–34 fokot, június 29. és július 2. között a 34–36 fokot is.

Éjszaka és kora reggel 13 és 18 fok közötti értékek várhatók. Ezen a héten csütörtökig, majd július 1. és 5. között sokfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok.

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A hegyekben a hét első napjaiban a sokéves átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet, 18–20 fok körüli maximumokkal, amelyek június 27. után 22–24 fokra nőnek, majd július 3. után némileg csökkennek. A minimumok ezen a héten 10–12 fok között, jövő héten 14 fok körül alakulnak. Helyi záporokra június 22. és 25., majd július 1. és 5. között lehet számítani – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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