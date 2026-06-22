Még csak ezután következik az igazi kánikula

Fotó: Borbély Fanni
Tovább melegszik az idő a következő két hétben, egyes régiókban 36–37 Celsius-fokos csúcsértékekre is számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 22. és július 5. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfői prognózis szerint Erdélyben szerdáig a sokéves átlagnak megfelelően 27–30 Celsius-fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd fokozatosan tovább melegszik az idő,
Éjszaka és kora reggel 13 és 18 fok közötti értékek várhatók. Ezen a héten csütörtökig, majd július 1. és 5. között sokfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok.
A hegyekben a hét első napjaiban a sokéves átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet, 18–20 fok körüli maximumokkal, amelyek június 27. után 22–24 fokra nőnek, majd július 3. után némileg csökkennek. A minimumok ezen a héten 10–12 fok között, jövő héten 14 fok körül alakulnak. Helyi záporokra június 22. és 25., majd július 1. és 5. között lehet számítani – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Új medret vágott magának a vasárnapi felhőszakadás után megáradt patak a Gyimesek egyik kedvelt természeti látványosságánál, a Zúgóként is ismert Jávárdi-vízesésnél. A vízzuhatag eltűnt, de a helyreállítás nem lehetetlen.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion hétfőn kijelentette, hogy a Veștea-kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson.
Egy kidőlt fa miatt maradt áram nélkül több mint ezer fogyasztó hétfő délután Udvarhelyszéken és Gyergyószéken – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Felborult egy autó hétfőn délután Csíkszentléleken, miután a 18 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben a vezető és fiatalkorú utasa is megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították.
Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.
A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
Az Európai Unióban 20,7 százalékkal drágultak májusban éves összevetésben a személyes közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok, miután áprilisban 20,8 százalékos, márciusban pedig 12,9 százalékos növekedést mértek.
Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére.
A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.
Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.
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