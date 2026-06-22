Egy medvét kilőttek, egy másiknak csapdát állítottak Sepsiszentgyörgyön

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Fotó: Pinti Attila
Kilőttek egy medvét Sepsiszentgyörgyön a Farm utcában vasárnap este, egy másik kószáló nagyvadnak pedig csapdát helyeztek ki az Oltmező utcában.
A múlt héten több ízben is Ro-Alert riasztást kapott a sepsiszentgyörgyi lakosság a Jókai Mór utcában feltűnő medve miatt. Az egykori gyümölcsösben, az erdőhöz közel nem szokatlan a jelenléte, az Olt partján is sokszor kószál, de az Illyefalva felé vezető Jókai utcában és környékén is veszélyt jelent.
Többszöri jelzés után a sürgősségi bizottság vasárnap
Az azonban, hogy ez ugyanaz a medve volt-e, amelyik miatt a riasztást kiadták, csak akkor válhat bizonyossá, ha a környéken élőknek ezután viszonylagos nyugalmuk lesz. A populáció akkora, hogy
– értékelte az állatorvos.
Sepsiszentgyörgy önkormányzatának közlése szerint a helyi hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és a hatályos jogszabályok által megengedett eszközökkel avatkoznak be a közösséget fenyegető veszélyek csökkentése érdekében. Ez olykor nehéz helyzeteket idéz elő a beavatkozási csapat számára, hiszen
A Farm utcában erre kivételesen lehetőség volt, de csak az erdő irányába lehetett célozni.
A medveveszély csökkentése érdekében a hatóságok medvecsapdát helyeztek el az Oltmező utcában, a víztisztító állomás közelében, ahol a nyomok alapján a nagyvad járhatott.
Mivel a várossal szerződésben álló állatorvos csak két saját csapdával rendelkezik, amelyekre egy időben több településen lenne szükség,
annak érdekében, hogy hasonló helyzetekben gyorsabban tudjanak reagálni a vadállatok befogásával.
Hétvégén Sepsiszentgyörgy más pontjairól (Kender utca, Szépmező) is jelezték medve jelenlétét. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakókat, ha vadat látnak, kerüljék a helyszínt, és értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon.
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