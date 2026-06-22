Egy medvét kilőttek, egy másiknak csapdát állítottak Sepsiszentgyörgyön

Kilőttek egy medvét Sepsiszentgyörgyön a Farm utcában vasárnap este, egy másik kószáló nagyvadnak pedig csapdát helyeztek ki az Oltmező utcában.

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A múlt héten több ízben is Ro-Alert riasztást kapott a sepsiszentgyörgyi lakosság a Jókai Mór utcában feltűnő medve miatt. Az egykori gyümölcsösben, az erdőhöz közel nem szokatlan a jelenléte, az Olt partján is sokszor kószál, de az Illyefalva felé vezető Jókai utcában és környékén is veszélyt jelent.

egy három-négy éves példány kilövése mellett döntött a közeli Farm utcában.

Az azonban, hogy ez ugyanaz a medve volt-e, amelyik miatt a riasztást kiadták, csak akkor válhat bizonyossá, ha a környéken élőknek ezután viszonylagos nyugalmuk lesz. A populáció akkora, hogy

várhatóan hamarosan egy újabb medve veszi át a kilőtt példány helyét

Sepsiszentgyörgy önkormányzatának közlése szerint a helyi hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és a hatályos jogszabályok által megengedett eszközökkel avatkoznak be a közösséget fenyegető veszélyek csökkentése érdekében. Ez olykor nehéz helyzeteket idéz elő a beavatkozási csapat számára, hiszen

A Farm utcában erre kivételesen lehetőség volt, de csak az erdő irányába lehetett célozni.

A medveveszély csökkentése érdekében a hatóságok medvecsapdát helyeztek el az Oltmező utcában, a víztisztító állomás közelében, ahol a nyomok alapján a nagyvad járhatott.

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Mivel a várossal szerződésben álló állatorvos csak két saját csapdával rendelkezik, amelyekre egy időben több településen lenne szükség,