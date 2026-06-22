A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás

2026. június 22., hétfő

Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra

Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.