A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás

Fotó: Székelyhon
Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére.
2026. június 22., 13:192026. június 22., 13:19
2026. június 22., 13:222026. június 22., 13:22
A sárga jelzésű figyelmeztetés 21 óráig lesz érvényben. Az érintett régiókban villámlásokkal és erős – 50-70 km/órás – széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható – ismerteti az Agerpres.
Rövid idő alatt 15-25 liter, kisebb területeken 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
A figyelmeztetés Bihar, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Szeben, Brassó, Maros, Hargita, Kovászna, Prahova és Buzău megyére vonatkozik.
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