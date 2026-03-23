A tavasz az újjászületés időszaka – és kevés jobb hely van a feltöltődésre, mint Hajdúszoboszló szívében a népszerű Hunguest Béke. A szálloda 2026 tavaszán is gazdag, élményekkel teli programkínálattal várja vendégeit, ráadásul könnyen elérhető a határon túlról érkezők számára is: autóval mindössze kb. 1,5 órára található Nagyváradtól, körülbelül 4 órára Kolozsvártól, 5 órás útra Marosvásárhelytől, és mintegy 7 órás útra Csíkszeredától.

Húsvéti hosszú hétvége Magyarországon: április 3-6. A húsvéti időszakban a vendégek nemcsak pihenhetnek, hanem valódi élményekkel gazdagodhatnak. A programok között szerepel jógafoglalkozás és különleges hangfürdő, amelyek segítenek lelassulni és feltöltődni. Az esték hangulatáról élőzene gondoskodik, amelyet ünnepi fellépések is színesítenek, többek között Keresztes Ildikó előadásával. A gasztronómia kedvelőit sonkakóstoló várja, míg az egyedi élményeket keresők digitális karikatúrával tehetik emlékezetessé a hétvégét.

Május 1.: medencenyitás és sztárfellépők A májusi hosszú hétvége a nyár előszobája, amit a szálloda látványos medencenyitó grillpartyval indít. A táncbemutatók és az esti élőzene igazi fesztiválhangulatot teremtenek, amit Vastag Csaba koncertje koronáz meg. Pünkösd: zene, közösségi élmények és lazítás A pünkösdi időszak szintén programokban bővelkedik: az élőzenei estek mellett Caramel fellépése garantálja a különleges hangulatot. Napközben a bográcspartyn és a fröccsteraszon a közös élmények, az együtt töltött idő kerül a középpontba.

Wellness és családi kikapcsolódás minden nap A szezonális programok mellett a szálloda állandó szolgáltatásai is hozzájárulnak a teljes feltöltődéshez. A vendégek korlátlanul élvezhetik a Béke Thermal & Spa wellnessrészlegét, részt vehetnek szaunaszeánszokon, míg a gyermekeket animációs programok szórakoztatják. Egy város, amely tovább gazdagítja az élményeket Bár a szállodán belül is teljes a kikapcsolódás, Hajdúszoboszló tavasszal számos programot kínál. A kulturális élet egyik kiemelkedő eseménye a Tavaszi Művészeti Napok, míg húsvétkor a város ünnepi díszbe öltözik. Május elején a majális, pünkösdkor pedig a sokadalom színesíti a kínálatot. A tavaszi programok mellett most is elérhetőek a Hungarospa szolgáltatásai, amely Európa legnagyobb fürdőkomplexuma.

Élmények, amelyekre jó visszagondolni A Hunguest Béke tavaszi kínálata ideális választás mindazoknak, akik nem csupán pihenni szeretnének, hanem tartalmas élményekkel is gazdagodnának. Itt a kikapcsolódás nem külön program, hanem maga az élmény része. (X – fizetett hirdetés)