Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben

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Fotó: Borbély Fanni
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn közel száz helyszínen tart házkutatást hat megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határrendőr és vámhivatalnok érintett.
A DNA közleménye szerint összesen 96 helyszínen – magánszemélyek lakásán és két közintézmény székhelyén – zajlik házkutatás Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyében.
A vizsgálatok a DNA nagyváradi irodájának vezetésével zajlanak. Az ügyészek szerint 2025-ben és 2026-ban több határrendőr és vámhivatalnok a Szatmár megyei halmi határátkelőhelyen szolgálati kötelezettségeik teljesítése közben különféle pénzösszegeket fogadott el különböző személyektől – írja az Agerpres hírügynökség.
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