Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció

Figyelni kell, hogy ne végződjön balesettel a családi szánkózás • Fotó: Haáz Vince

Figyelni kell, hogy ne végződjön balesettel a családi szánkózás

Fotó: Haáz Vince

Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.

Farkas Orsolya

2026. január 06., 19:062026. január 06., 19:06

Viszonylag későn, nehézkesen indult be a síszezon, de amióta a pályák működnek, mindennaposak a balesetek. A szánkópályákon is hasonló a helyzet: a többség jellemzően néhány horzsolással, zúzódással megússza, de egy szerencsétlen ütközés súlyos sérülésekkel is végződhet.

Veszélyesek a szánkós ütközések

Simon László, Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálatának vezetője szerint a december első fele viszonylag csendes volt, a hóhiány miatt ugyanis nem működtek a sí- és szánkópályák. Amióta a szezon beindult,

naponta 3-6 balesethez riasztják a hegyimentőket,

beszélgetésünkkor éppen Gyergyócsomafalván volt egy beavatkozás.

Mint mondta, Hargita megyében jelenleg 8 különböző helyszínen 12 sípálya működik, mindenhol szolgálatban vannak a mentőcsapatok. Az esetek többségében ficamokkal, húzódásokkal találkoznak, ritkább esetben komolyabb sérüléseket is szereznek a síelők – a napokban például két lábszártörés is történt.

A sípályák többnyire külön vannak a választva a szánkópályáktól, ennek ellenére az utóbbiakon is történnek balesetek. A hegyimentő szerint csak kevés olyan eset van, amikor a szánkózó egymaga esik le,

sokkal gyakoribb az, amikor összeütköznek egymással.

„Egy kicsit több figyelemmel, óvatossággal a balesetek 99 százaléka megelőzhető lenne. A szánkópályákon is van egy rendszer, ezt be kell tartani: a pályának a szélén kell felhúzni a szánkót, nem a közepén, ahol lecsúsznak” – húzta alá Simon László.

Túrabaleset szerencsére nem történt, és ez annak is köszönhető, hogy a kirándulók egyre körültekintőbbek:

mielőtt útnak indulnak, érdeklődnek a hegyimentőknél a túraösvények állapotáról, megkérdezik, mire kell figyelni a túra során.

Leállt a felvonó, ott rekedtek a síelők

Kovács Zoltán Róbert, a Maros Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetője szerint nincs olyan ünnepi időszak, amikor ne lenne szükség a segítségükre. A gyerekek téli vakációja pedig még tart, ezért ezekben a napokban magasabb létszámban, cselekvésre készen állnak a csapatok. Szovátán is megnyílt a sípálya, ennek is tudható be, hogy karácsony óta 12 alkalommal kellett beavatkozniuk a hegyimentőknek. Ezek közül

egy olyan eset volt, amikor egyszerre 10 személyt kellett menteni.

„A sípályán megállt az ülőkés felvonó, miután elment az áram, és ekkor többen fent rekedtek. Senki sem sérült meg, azonban le kellett hozni az embereket, többnyire gyerekeket, és vissza kellett vinni a szüleikhez” – magyarázta.

A hegyimentő-szolgálat már az év első napjaiban felhívta a figyelmet: a hegyvidékeken – beleértve az alacsonyabb fekvésű területeket is – fokozott óvatossággal kell közlekedni, mert

az időjárási viszonyok jelentősen meggyengítették számos fa stabilitását.

Az erős szél és a csapadék következtében sok helyen instabil, meggyengült gyökerű vagy megrepedt törzsű fák találhatók, amelyek komoly veszélyt jelentenek, különösen az erdei szakaszokon, turistaútvonalak mentén és pihenőhelyek közelében.

Emellett a Kelemen- és Görgényi-havasokban jelentős mennyiségű hó hullott, és Kovács Zoltán Róbert szerint továbbra is hull, ezért a hegyi túrák során teljes téli felszerelés használata kötelező. Amennyiben a havazás folytatódik, bizonyos területeken lavinaveszély is kialakulhat, különösen a meredek lejtőkön.

Magas a lavinaveszély

Az időjárási viszonyok miatt veszélyessé váltak Déli-Kárpátok hegyvonulatai. A Brassó Megyei Hegyimentő Szolgálat közlése szerint

január 5. és 7. között 4-es, azaz magas fokozatú lavinaveszélyre vonatkozó figyelmeztetést adtak ki a Fogarasi-havasok és a Bucsecs-hegységben.

Az 1800 méter feletti területeken közepes és nagy méretű lavinák is elindulhatnak, 1800 méter közepes a veszély. A hegyimentők javasolják, hogy a turisták ebben az időszakban kerüljék az alpesi és a szubalpesi térségben a közlekedést, ne kelljenek át meredek lejtőkön vagy olyan zónákon, ahol friss hófelhalmozódások vannak.

Akik mégis nekivágnak a hegyeknek, legyenek a téli szezonnak megfelelően felöltözve, felszerelkezve, előzetesen tájékozódjanak az időjárási viszonyokról, és terveiket igazítsák ennek megfelelően.

Hargita megye Maros megye
