Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban

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Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki vasárnap a brassói tüdőgyógyászati kórházban, egy páciens szénné égett a kórház első emeletén – közölte az egészségügyi minisztérium.
Közleményében a tárca rémutatott: a szénné égett holttest vélhetően azé a női páciensé, aki
10 személy, betegek és személyzet, a tűzoltók kiérkezése előtt kimenekült az épületből – számolt be az Agerpres.
A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint 16 óra 15 perc körül érkezett az értesítés, hogy a brassói Mârzescu kórház első emeletén tűz ütött ki. A tüzet sikerült rövid idő alatt eloltaniuk a kiérkező tűzoltóknak; az oltásban kezdetben a kórházi személyzet és a betegek is részt vettek.
A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében tartanak fokozott rendőri ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton.
Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a TPARK szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket.
Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap.
A Fogarasi-havasok Három lépésre a haláltól (La trei pași de moarte) elnevezésű szakaszánál megsérült férfi mentésén dolgoznak vasárnap kora délután a hegyimentők.
Szombaton országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
A Prahova megyei hegyimentőktől szombat este segítséget kért egy turista az 112-es segélyhívó számon, miután a Bucsecs-hegységben, a Jepii Mici túraútvonalon lábsérülést szenvedett és nem tudta folytatni az ereszkedést.
Kászonaltízben ittas sofőrt, Újszékelyen felfüggesztett jogosítvánnyal vezető autóst szűrtek ki a forgalomból szombaton a Hargita megyei rendőrök.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.
Az év első nyolc hónapjában 4,85 százalékkal 4782-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 4561-ről.