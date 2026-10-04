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Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tűz ütött ki vasárnap a brassói tüdőgyógyászati kórházban, egy páciens szénné égett a kórház első emeletén – közölte az egészségügyi minisztérium.

Farkas Áron

2026. október 04., 18:182026. október 04., 18:18

Közleményében a tárca rémutatott: a szénné égett holttest vélhetően azé a női páciensé, aki

a feltevések szerint szándékosan gyújtotta meg a matracot az ágyon, amelyen feküdt.

10 személy, betegek és személyzet, a tűzoltók kiérkezése előtt kimenekült az épületből – számolt be az Agerpres.

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint 16 óra 15 perc körül érkezett az értesítés, hogy a brassói Mârzescu kórház első emeletén tűz ütött ki. A tüzet sikerült rövid idő alatt eloltaniuk a kiérkező tűzoltóknak; az oltásban kezdetben a kórházi személyzet és a betegek is részt vettek.

Belföld Brassó Tűzeset
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