Szakértő: ilyen hidegben Románia gázellátása döntően Magyarországtól függhet

Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik a fogyasztási csúcsok fedezéséhez – figyelmeztetett szombaton az Intelligens Energia Egyesület (AEI).

A szakmai szervezet szerint nem az éves gázkészletek mennyisége a fő gond, hanem az, hogy extrém hidegben naponta mennyi gázt lehet ténylegesen a rendszerbe juttatni.

Dumitru Chisăliță, az egyesület elnöke rámutatott: amikor a napi fogyasztás meghaladja az 57–58 millió köbmétert, és ehhez még hozzáadódik a Moldovába szállított mennyiség, a rendszer „rugalmatlanná” válik. Ilyenkor a belföldi termelés nem növelhető, a tárolók kitárolási kapacitása pedig a töltöttség csökkenésével egyre korlátozottabb, így