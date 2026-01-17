Szakértő: ilyen hidegben Románia gázellátása döntően Magyarországtól függhet

Képünk illusztráció
Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik a fogyasztási csúcsok fedezéséhez – figyelmeztetett szombaton az Intelligens Energia Egyesület (AEI).
A szakmai szervezet szerint nem az éves gázkészletek mennyisége a fő gond, hanem az, hogy extrém hidegben naponta mennyi gázt lehet ténylegesen a rendszerbe juttatni.
Dumitru Chisăliță, az egyesület elnöke rámutatott: amikor a napi fogyasztás meghaladja az 57–58 millió köbmétert, és ehhez még hozzáadódik a Moldovába szállított mennyiség, a rendszer „rugalmatlanná” válik. Ilyenkor a belföldi termelés nem növelhető, a tárolók kitárolási kapacitása pedig a töltöttség csökkenésével egyre korlátozottabb, így
Az AIE elnöke szerint az elmúlt napokban Magyarország kulcsszerepet játszott a hazai energetikai rendszer egyensúlyban tartásában: a fagyok beálltával onnan érkezett az a plusz gázmennyiség, amely nélkül Románia és a Moldovai Köztársaság ellátását nem lehetett volna biztosítani.
A szakértő szerint ez nem politikai kérdés, hanem fizikai és infrastrukturális adottság, amelyik egyértelművé teszi:
ráadásul jelentős áringadozási kockázat mellett – írja az Agerpres hírügynökség.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton egy figyelmeztető előrejelzést, valamint több, szerda reggelig érvényben lévő sárga jelzésű riasztást adott ki kemény fagy és rendkívül alacsony hőmérsékletek miatt Románia legnagyobb részére.
Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.
A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.
A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak.
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.
Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.
Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.
