Szakértő: ilyen hidegben Románia gázellátása döntően Magyarországtól függhet

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik a fogyasztási csúcsok fedezéséhez – figyelmeztetett szombaton az Intelligens Energia Egyesület (AEI).

Székelyhon

2026. január 17., 20:212026. január 17., 20:21

A szakmai szervezet szerint nem az éves gázkészletek mennyisége a fő gond, hanem az, hogy extrém hidegben naponta mennyi gázt lehet ténylegesen a rendszerbe juttatni.

Dumitru Chisăliță, az egyesület elnöke rámutatott: amikor a napi fogyasztás meghaladja az 57–58 millió köbmétert, és ehhez még hozzáadódik a Moldovába szállított mennyiség, a rendszer „rugalmatlanná” válik. Ilyenkor a belföldi termelés nem növelhető, a tárolók kitárolási kapacitása pedig a töltöttség csökkenésével egyre korlátozottabb, így

az import marad az egyetlen érdemben bővíthető forrás.

Az AIE elnöke szerint az elmúlt napokban Magyarország kulcsszerepet játszott a hazai energetikai rendszer egyensúlyban tartásában: a fagyok beálltával onnan érkezett az a plusz gázmennyiség, amely nélkül Románia és a Moldovai Köztársaság ellátását nem lehetett volna biztosítani.

A szakértő szerint ez nem politikai kérdés, hanem fizikai és infrastrukturális adottság, amelyik egyértelművé teszi:

tartós hideg esetén Románia gázellátása döntően a magyarországi importkapacitásoktól függhet,

ráadásul jelentős áringadozási kockázat mellett – írja az Agerpres hírügynökség.

Külföld Belföld
