Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval

Több autóban is kárt tett a tetőről lezúduló hó Gyulafehérváron. Az eset kapcsán óvatosságra hívja fel a járműtulajdonosok és gyalogosok figyelmét a helyi önkormányzat.
Több jármű szélvédője is betört, illetve megrongálódott az autók teteje és motorházteteje Gyulafehérváron, miután a tömbházakról nagy mennyiségű hó zuhant le az enyhülő időben.
Az interneten közzétett fotók után a helyi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, amelyben arra kérik a járműtulajdonosokat, hogy legyenek körültekintők parkoláskor, figyeljenek oda, hol hagyják autóikat, a gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy ne közvetlenül az épületek mellett járjanak.
Öt fiatal jelentkezett arra, hogy visszaszerezze a keresztet a Duna jeges vizéből, azonban végül csak hárman ugrottak a folyóba Giurgiuban vízkeresztkor. A románok úgy tartják, hogy aki elsőként éri el a keresztet, egész évben szerencse kíséri.
Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.
Két felnőttet és négy gyermeket vittek kórházba, miután autójukkal a jeges Beszterce-folyó medrébe zuhantak Dornavátrán.
A csendőrség kedden közölte, hogy hamisak azok a közösségi médiában terjedő képek, amelyeken állítólagos román csendőrök láthatók, amint egy épületben járólapot raknak le.
A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
A romániai polgárok több mint kétharmada (68 százaléka) támogatná az ukrajnai béke megkötését az Egyesült Államok által szabott feltételek mellett – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásából.
Lezuhant kedden Aradon egy tízemeletes tömbház tetejéről két férfi. A tragédia a Romanilor sugárúton történt.
Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.
A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.
szóljon hozzá!