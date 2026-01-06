Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval

Több autóban is kárt tett a tetőről lezúduló hó Gyulafehérváron. Az eset kapcsán óvatosságra hívja fel a járműtulajdonosok és gyalogosok figyelmét a helyi önkormányzat.

Több jármű szélvédője is betört, illetve megrongálódott az autók teteje és motorházteteje Gyulafehérváron, miután a tömbházakról nagy mennyiségű hó zuhant le az enyhülő időben.

Az interneten közzétett fotók után a helyi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, amelyben arra kérik a járműtulajdonosokat, hogy legyenek körültekintők parkoláskor, figyeljenek oda, hol hagyják autóikat, a gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy ne közvetlenül az épületek mellett járjanak.