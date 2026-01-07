Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban

• Fotó: Info Trafic Mures csoport

Fotó: Info Trafic Mures csoport

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.

Gergely Imre

2026. január 07., 15:202026. január 07., 15:20

2026. január 07., 16:082026. január 07., 16:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyszínre két, műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautó és egy elsősegélynyújtó egység érkezett.

A beavatkozás során három sérültet kellett kimenteni a járműből. Közülük ketten könnyebben, egyikük pedig súlyosan megsérült.

• Fotó: Info Trafic Mures csoport Galéria

Fotó: Info Trafic Mures csoport

Egy negyedik személy is utazott az autóban, ő saját erőből tudta elhagyni a felborult járművet.

A baleset miatt a forgalmat mindkét irányban teljesen lezárták a mentés és helyszínelés idejére a 16-os országúton.

Hirdetés

Frissítés

A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset súlyos sérültjét és az egyik könnyebben sérült személyt a Maros Megyei Sürgősségi Kórházba szállították ellátásra, a másik kisebb sérülést szenvedő személyt pedig a szászrégeni kórházba vitték. A balesetező autóban utazó negyedik személy, aki nem szenvedett számottevő sérülést visszautasította a kórházba szállítását.

Marosszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Székelyhon

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Székelyhon

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Székely Sport

A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Krónika

Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Székely Sport

Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás

Vége a téli vakációnak, csütörtökön visszatérnek az iskolapadokba a gyerekek.

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. január 07., szerda

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is

Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
2026. január 07., szerda

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.

Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában
Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában
2026. január 07., szerda

Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában
2026. január 07., szerda

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó

A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
2026. január 07., szerda

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
2026. január 07., szerda

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat

Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
2026. január 07., szerda

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor

Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
2026. január 07., szerda

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
2026. január 07., szerda

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
2026. január 07., szerda

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
2026. január 07., szerda

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál

A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
2026. január 07., szerda

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!