Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.
2026. január 07., 16:082026. január 07., 16:08
A helyszínre két, műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautó és egy elsősegélynyújtó egység érkezett.
A beavatkozás során három sérültet kellett kimenteni a járműből. Közülük ketten könnyebben, egyikük pedig súlyosan megsérült.
Egy negyedik személy is utazott az autóban, ő saját erőből tudta elhagyni a felborult járművet.
A baleset miatt a forgalmat mindkét irányban teljesen lezárták a mentés és helyszínelés idejére a 16-os országúton.
A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset súlyos sérültjét és az egyik könnyebben sérült személyt a Maros Megyei Sürgősségi Kórházba szállították ellátásra, a másik kisebb sérülést szenvedő személyt pedig a szászrégeni kórházba vitték. A balesetező autóban utazó negyedik személy, aki nem szenvedett számottevő sérülést visszautasította a kórházba szállítását.
