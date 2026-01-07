Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.

A beavatkozás során három sérültet kellett kimenteni a járműből. Közülük ketten könnyebben, egyikük pedig súlyosan megsérült.

A helyszínre két, műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautó és egy elsősegélynyújtó egység érkezett.

Egy negyedik személy is utazott az autóban, ő saját erőből tudta elhagyni a felborult járművet.

A baleset miatt a forgalmat mindkét irányban teljesen lezárták a mentés és helyszínelés idejére a 16-os országúton.