Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek

Egy autóbusz borult fel szombaton hajnalban az 581-es európai úton, Galac és Vaslui megye határán: többen megsérültek, egy személy pedig életét vesztette.

A baleset következtében egy személy a helyszínen életét vesztette, 14-en pedig megsérültek.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának tájékoztatása szerint a szombat hajnalban felborult autóbuszban 44 személy utazott.

A sérültek eszméletüknél voltak, kórházba szállították őket.

A többi érintett személyt a katasztrófavédelem mikrobuszaival egy közeli helyszínre szállítják, ahol egy másik autóbusz veszi át őket, hogy folytathassák útjukat a célállomás felé.

A helyszínre jelentős létszámú mentőcsapatot mozgósítottak: több SMURD-mentőegység, intenzív terápiás járművek, műszaki mentők és tűzoltóautók is részt vettek a beavatkozásban.