Sulyok Tamás: találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére

• Fotó: Médiaklikk/Képernyőfotó

Fotó: Médiaklikk/Képernyőfotó

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.

Székelyhon

2026. január 01., 09:392026. január 01., 09:39

2026. január 01., 09:492026. január 01., 09:49

Az államfő Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszöntötte az új évet a közmédia csatornáin.

A köztársasági elnök erőt és bátorságot kívánt ahhoz, hogy megkeressük és meglássuk a jót egymásban, világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében.

Idézet
Ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog”

– mondta az államfő az MTI szemléje szerint.

A köztársasági elnök hozzátette: adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek!

Idézet
Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak!”

– kérte az államfő.

Sulyok Tamás a fiataloknak azt kívánta, hogy találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek, az idősebbek pedig találjanak rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre.

”Fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára” – mutatott rá a köztársasági elnök, aki az új évre is világsikereket elérő díjazottakat kívánt a tudományos, a kulturális és a sportéletben, valamint

a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben.

Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy január elseje a béke világnapja.

Idézet
Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának”

– hangsúlyozta.

Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt.

„Idén magyar szó hangzott a világűrből és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem.

Idézet
Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek”

– mondta Kapu Tibor.

Külföld Magyarország
