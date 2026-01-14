Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó

Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.

Egy szebeni lakost vettek videóra reggel, amint túrasíléceken közlekedett a város egyik utcáján, kihasználva a frissen hullott hóréteget. A felvételt Thomas Roth, a Szeben megyei önkormányzat szóvivője készítette és posztolta ki. Azt mondta egy helyi lapnak , hogy a parkban már látott embereket síléceken, de utcán még soha.

Nagyon jó hangulata volt az egésznek. Én autóval mentem, ő pedig síléceken – kicsit irigyeltem is.

Az utcát letakarították, de a szélén megmaradt a hó. Ő ezt használta ki, hogy síléceken haladjon” – mondta Thomas Roth.

Szebenben – mind a városban, mind pedig a megyében – kedden sokat havazott, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szertint a megyeközpontban 7 centiméteres a hóréteg, megyeszerte pedig a tíz centimétert is meghaladja.