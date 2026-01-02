Sár helyett aszfalton közlekedhetnek két székelyudvarhelyi utca lakói

Nyoma sincs a sárnak. Leterítették az első réteg aszfaltot
Fotó: Olti Angyalka
Habár a lakók attól tartottak, hogy hosszú ideig kell sárban közlekedjenek, miután a zajló felújítás részeként feltörték az aszfaltot a székelyudvarhelyi Dózsa György és Mihai Eminescu utcákban, szerencsére mostanra sikerült orvosolni a problémát.
Összesen 2,5 millió lejes támogatást nyert az Anghely Saligny Programban néhány éve Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a szombatfalvi részen lévő Mihai Eminescu, illetve a Dózsa György utcák teljes felújítására.
A lakók ekkor felháborodásukat fejezték ki, hiszen
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, hogy éppen az esőzések miatt kellett leállni egy időre a munkával, ami egy előre nem látható probléma volt. Ennek ellenére a kivitelező és a városvezetés is igyekezett javítani a helyzeten, hiszen
Fotó: Olti Angyalka
Amint kedvezőbbé vált az időjárás folytatták a munkát. Mostanra a kivitelező kiépítette az esővíz-elvezető rendszert, ugyanakkor
Utóbbival is igyekeztek kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni az utcákban való közlekedést. A felsoroltak mellett ugyanakkor a betervezett járdák is szinte teljesen kiépültek.
A megbízott cég idén fogja leteríteni a kopóréteg-burkolatot, valószínűleg tavasszal, amikor újraindulnak az aszfaltkeverő állomások. Ezt követően fogják felfesteni az útjelzéseket.
A szóvivőtől azt is megtudtuk, hogy a kivitelező így sem fog kicsúszni a leszerződött határidőből.
