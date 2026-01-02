Sár helyett aszfalton közlekedhetnek két székelyudvarhelyi utca lakói

Habár a lakók attól tartottak, hogy hosszú ideig kell sárban közlekedjenek, miután a zajló felújítás részeként feltörték az aszfaltot a székelyudvarhelyi Dózsa György és Mihai Eminescu utcákban, szerencsére mostanra sikerült orvosolni a problémát.

Összesen 2,5 millió lejes támogatást nyert az Anghely Saligny Programban néhány éve Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a szombatfalvi részen lévő Mihai Eminescu, illetve a Dózsa György utcák teljes felújítására.

A munkálatok idén kezdődtek el a régi aszfaltréteg feltörésével, ám ősszel leállt a munka.

A lakók ekkor felháborodásukat fejezték ki, hiszen

az esőzések miatt sártengerré alakult a környék, és attól tartottak, hogy hosszú ideig úgy is marad a munkatelep.

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, hogy éppen az esőzések miatt kellett leállni egy időre a munkával, ami egy előre nem látható probléma volt. Ennek ellenére a kivitelező és a városvezetés is igyekezett javítani a helyzeten, hiszen

törtkövet terítettek le az utcákban, hogy ne kelljen sárba közlekedjenek az emberek.

Amint kedvezőbbé vált az időjárás folytatták a munkát. Mostanra a kivitelező kiépítette az esővíz-elvezető rendszert, ugyanakkor

leterítette az első réteg aszfaltot és ideiglenesen szintbe hozta a csatornafedőket.

Utóbbival is igyekeztek kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni az utcákban való közlekedést. A felsoroltak mellett ugyanakkor a betervezett járdák is szinte teljesen kiépültek.

A megbízott cég idén fogja leteríteni a kopóréteg-burkolatot, valószínűleg tavasszal, amikor újraindulnak az aszfaltkeverő állomások. Ezt követően fogják felfesteni az útjelzéseket.

A szóvivőtől azt is megtudtuk, hogy a kivitelező így sem fog kicsúszni a leszerződött határidőből.