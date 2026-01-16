Rovatok
Saját kocsija hátsó kerekei alá szorulva halt meg egy nő

Fotó: Vaslui megyei tűzoltóság

Fotó: Vaslui megyei tűzoltóság

Saját autója hátsó kerekei alá szorult és életét vesztette egy nő Vaslui megyében, miután nem állította meg rendesen a járművet a lejtős terepen.

Székelyhon

2026. január 16., 10:432026. január 16., 10:43

2026. január 16., 10:542026. január 16., 10:54

A baleset csütörtök este történt a Vaslui megyei Buda faluban, ahol egy 57 éves nő az autója hátsó kerekei alá szorult. A helyszínre tűzoltósági és mentőegységek vonultak ki, előbbiek kiszabadították az áldozatot az autó hátsó kerekei alól, utóbbiak viszont már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A tragédia egy lejtős terepen történt, ahol az áldozat vélhetően nem gondoskodott az autó megfelelő megállításáról – tájékoztatott a Vaslui megyei tűzoltóság.

Helyszíni információk szerint az autó, miután maga alá szorította az áldozatot, még kb. harminc métert gurult, míg az út széli árokba csúszott. Szomszédok figyeltek fel a zajra, ők hívták a 112-t.

Belföld Baleset Tragédia
