Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés – jelentette ki pénteken Feliciu Paraschiv, a Kis- és Középvállalkozó Kereskedők Országos Szövetségének (ANCMMR) alelnöke.
A munkaadói szervezet képviselője szerint a fogyasztás csökkenése az egész gazdasági láncot érinti, a termelőktől a feldolgozókon át a forgalmazókig – írja az Agerpres.
Paraschiv rámutatott: bár 2025-ben a statisztikák szerint 0,2 százalékkal emelkedett a kiskereskedelem árbevétele, ez a 7,8 százalékos inflációnál jóval alacsonyabb nominális növekedés volt. A kiskereskedelmi forgalom volumene valójában mintegy 7,5–7,6 százalékkal csökkent, vagyis ténylegesen kevesebb árut értékesítettek a kereskedők – magyarázta. Hozzátette, hogy
Az ANCMMR alelnöke szerint a jelenséget a lakosság vásárlóerejének romlása okozza. Emlékeztetett arra, hogy a bérek idén várhatóan 5–6 százalékkal nőnek, de ezt az infláció nagyrészt felemészti, így reálértéken a jövedelmek csökkennek. A fogyasztók visszafogják kiadásaikat, olcsóbb termékekre váltanak, elhalasztják a nagyobb vásárlásokat, és egyre inkább az alacsonyabb árkategóriájú, illetve saját márkás termékeket keresik – részletezte Paraschiv.
