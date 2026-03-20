Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés – jelentette ki pénteken Feliciu Paraschiv, a Kis- és Középvállalkozó Kereskedők Országos Szövetségének (ANCMMR) alelnöke.

Székelyhon

2026. március 20., 17:572026. március 20., 17:57

A munkaadói szervezet képviselője szerint a fogyasztás csökkenése az egész gazdasági láncot érinti, a termelőktől a feldolgozókon át a forgalmazókig – írja az Agerpres.

Paraschiv rámutatott: bár 2025-ben a statisztikák szerint 0,2 százalékkal emelkedett a kiskereskedelem árbevétele, ez a 7,8 százalékos inflációnál jóval alacsonyabb nominális növekedés volt. A kiskereskedelmi forgalom volumene valójában mintegy 7,5–7,6 százalékkal csökkent, vagyis ténylegesen kevesebb árut értékesítettek a kereskedők – magyarázta. Hozzátette, hogy

a csökkenő tendencia 2026 első hónapjaiban is folytatódik, februárban és márciusban sem mutatkoznak az élénkülés jelei.

Az ANCMMR alelnöke szerint a jelenséget a lakosság vásárlóerejének romlása okozza. Emlékeztetett arra, hogy a bérek idén várhatóan 5–6 százalékkal nőnek, de ezt az infláció nagyrészt felemészti, így reálértéken a jövedelmek csökkennek. A fogyasztók visszafogják kiadásaikat, olcsóbb termékekre váltanak, elhalasztják a nagyobb vásárlásokat, és egyre inkább az alacsonyabb árkategóriájú, illetve saját márkás termékeket keresik – részletezte Paraschiv.

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván

Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében

A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van

Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

2026. március 20., péntek

