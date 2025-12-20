Kelemen: az RMDSZ azért van kormányon, mert így lehet érdemben befolyásolni a közösségünket érintő döntéseket
Fotó: Transzilván
2025 meghatározó év Románia és az erdélyi magyar közösség számára: új politikai helyzet alakult ki, miközben Európát háború és gazdasági bizonytalanság terheli. Magyarországon választások közelegnek – a belpolitikai viták Erdélyben is érzékelhetők.
2025. december 20., 13:00
A Transzilván-csatorna újonnan induló Erdély beszél című podcastjében Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a romániai politikai helyzet, a közelgő magyarországi választások erdélyi hatásairól, valamint a kormányzati felelősségvállalás kérdéseiről beszélt Portik Vilmossal. Szó esett a román–magyar államközi párbeszéd jelentőségéről és az RMDSZ híd-szerepéről egy olyan időszakban, amikor különösen fontos a józan mérlegelés és az arányérzék megőrzése.
Kelemen Hunor szerint az államelnöki intézmény részéről érzékelhető szemléletváltás körvonalazódik, ugyanakkor annak valódi tartalma a következő időszakban válik majd mérhetővé. Felidézte: volt olyan időszak, amikor az erdélyi magyar közösség nemzetbiztonsági kockázatként jelent meg hivatalos dokumentumokban, ez azonban ma már nincs így. „Ez szemléletbeli váltás, de a gyakorlat fogja megmutatni, mit jelent valójában – a következő évben derül ki, milyen irányba állnak át ezek az intézmények” – mutatott rá az RMDSZ elnöke.
Hozzátette, az elmozdulás fontos jelzés, de az igazi kérdés az, hogyan alakul az államelnöki intézmény gyakorlata, miután az új elnök „belakja” a hatalmi mechanizmusokat.
A schengeni csatlakozás kapcsán Kelemen Hunor arról beszélt, hogy az eredmény mögött következetes, pragmatikus kormányközi párbeszéd áll. Tapasztalata szerint amikor a román és a magyar miniszterelnök tárgyal, „két pragmatikus, közép-európai politikus ül egymással szemben”, akik
Ez a politikai kultúra szerinte abban is megmutatkozik, hogy „amit megállapodnak, azt betartják, amiben pedig nem tudnak megállapodni, azon nem vesznek össze”, hanem későbbre teszik.
A beszélgetésben Portik Vilmos felvetette, hogy a schengeni döntés kapcsán a Kelemen Hunor és Orbán Viktor közötti személyes bizalmi viszony is sokat nyomhatott a latban. Az RMDSZ-elnök erre reagálva hangsúlyozta: a folyamat nem egyetlen tényezőn múlt. Magyarország EU-s soros elnöksége, a napirendre tűzés, valamint a többoldalú egyeztetések együtt tették lehetővé az előrelépést, miközben a bizalom helyreállítása hosszú, következetes munkát igényel. A schengeni csatlakozás így nem lezárt történet, hanem egy olyan kapu megnyílása, amelyen csak folyamatos párbeszéddel lehet tovább haladni.
A beszélgetésben a közelgő magyarországi választások kapcsán Kelemen Hunor arról beszélt, hogy
Ezt nem konfliktusként írta le, hanem vitaként, politikai zajként, amely a kampányidőszakban felerősödik. Magyarország választási évben van, erős kampányhangulat jellemzi a közéletet, és ez óhatatlanul hatással van a határon túli közösségekről szóló megszólalásokra is.
Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy a magyarországi ellenzék nem egységes, ugyanakkor megszólalásait alapvetően az Orbán Viktorral szembeni politikai viszony határozza meg. Megjegyezte: vannak olyan ellenzéki szereplők, akik értik az erdélyi magyar közösség helyzetét, de politikai pályára álltak, és nem ez a szempont vezérli őket. A többség viszont szerinte nem érti Erdélyt, és ebből fakadnak azok a leegyszerűsítő értelmezések, amelyek
A nemzetpolitika kapcsán hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség Magyarországhoz fűződő kapcsolata nem új keletű, nem választási ciklusokhoz kötődik, és nem pártpolitikai lojalitás kérdése. Ez a kötődés a kommunista diktatúra idején is létezett, akkor is, amikor a közösségeket mesterségesen elszakították egymástól. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanakkor szerinte
Kelemen Hunor visszautasította azokat az megközelítéseket, amelyek a nemzetpolitikát leegyszerűsítve próbálják értelmezni. Úgy fogalmazott: „Amikor ebből csak a pénzt látják – és azt is rosszul –, és azt gondolják, hogy az erdélyi magyar közösség nagyon nagy részének a viszonya a Fideszhez – pontosabban Orbánhoz, és azon keresztül a Fideszhez – azért van, mert pénz, akkor nagyon rossz pályán vannak. Tévesen értik, értelmezik az erdélyi magyar embereket.”
A nemzetpolitika ebben az értelemben nem alárendeltséget jelent, hanem partnerséget, amely hosszú távon az erdélyi magyar közösség megmaradását, intézményi biztonságát és jövőbeni mozgásterét szolgálja.
Kelemen Hunor a Transzilván Erdély beszél című podcastjében arról is beszélt, hogy az RMDSZ azért van kormányon, mert a jelenlegi politikai helyzetben így lehet érdemben befolyásolni azokat a döntéseket, amelyek közvetlenül érintik a magyar közösséget.
A gazdasági helyzet kapcsán részletesen beszélt arról, hogy a jelenlegi kormány súlyos költségvetési örökséget vett át, az ellenzéki szerep kapcsán pedig arról, hogy a román parlamentben jelenleg csak a szélsőséges, magyarellenes erők vannak ellenzékben.
Az Erdély beszél című podcast ezzel az adással indult el a Transzilván-csatornán. A sorozat célja, hogy rendszeresen foglalkozzon az erdélyi magyar közösséget érintő közéleti és politikai kérdésekkel, nyugodt, érdemi beszélgetésekben. A következő epizódokban a műsor az erdélyi magyar közélet aktuális témáira fókuszál. A teljes adás megtekinthető alább.
