Kelemen: az RMDSZ azért van kormányon, mert így lehet érdemben befolyásolni a közösségünket érintő döntéseket

2025 meghatározó év Románia és az erdélyi magyar közösség számára: új politikai helyzet alakult ki, miközben Európát háború és gazdasági bizonytalanság terheli. Magyarországon választások közelegnek – a belpolitikai viták Erdélyben is érzékelhetők.

A Transzilván-csatorna újonnan induló Erdély beszél című podcastjében Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a romániai politikai helyzet, a közelgő magyarországi választások erdélyi hatásairól, valamint a kormányzati felelősségvállalás kérdéseiről beszélt Portik Vilmossal. Szó esett a román–magyar államközi párbeszéd jelentőségéről és az RMDSZ híd-szerepéről egy olyan időszakban, amikor különösen fontos a józan mérlegelés és az arányérzék megőrzése. Román–magyar kapcsolatok: mit mutat az új államelnök a magyar közösség irányába? Kelemen Hunor szerint az államelnöki intézmény részéről érzékelhető szemléletváltás körvonalazódik, ugyanakkor annak valódi tartalma a következő időszakban válik majd mérhetővé. Felidézte: volt olyan időszak, amikor az erdélyi magyar közösség nemzetbiztonsági kockázatként jelent meg hivatalos dokumentumokban, ez azonban ma már nincs így. „Ez szemléletbeli váltás, de a gyakorlat fogja megmutatni, mit jelent valójában – a következő évben derül ki, milyen irányba állnak át ezek az intézmények” – mutatott rá az RMDSZ elnöke. Hozzátette, az elmozdulás fontos jelzés, de az igazi kérdés az, hogyan alakul az államelnöki intézmény gyakorlata, miután az új elnök „belakja” a hatalmi mechanizmusokat. Schengen, román–magyar miniszterelnöki párbeszéd és az RMDSZ hídszerepe A schengeni csatlakozás kapcsán Kelemen Hunor arról beszélt, hogy az eredmény mögött következetes, pragmatikus kormányközi párbeszéd áll. Tapasztalata szerint amikor a román és a magyar miniszterelnök tárgyal, „két pragmatikus, közép-európai politikus ül egymással szemben”, akik

a közös érdekeket keresik.

Ez a politikai kultúra szerinte abban is megmutatkozik, hogy „amit megállapodnak, azt betartják, amiben pedig nem tudnak megállapodni, azon nem vesznek össze”, hanem későbbre teszik. A beszélgetésben Portik Vilmos felvetette, hogy a schengeni döntés kapcsán a Kelemen Hunor és Orbán Viktor közötti személyes bizalmi viszony is sokat nyomhatott a latban. Az RMDSZ-elnök erre reagálva hangsúlyozta: a folyamat nem egyetlen tényezőn múlt. Magyarország EU-s soros elnöksége, a napirendre tűzés, valamint a többoldalú egyeztetések együtt tették lehetővé az előrelépést, miközben a bizalom helyreállítása hosszú, következetes munkát igényel. A schengeni csatlakozás így nem lezárt történet, hanem egy olyan kapu megnyílása, amelyen csak folyamatos párbeszéddel lehet tovább haladni. Magyarország – erdélyi magyar viszony, magyarországi választások és a félreértelmezések A beszélgetésben a közelgő magyarországi választások kapcsán Kelemen Hunor arról beszélt, hogy

a magyar belpolitikai viták Erdélyben is érzékelhetők.

Ezt nem konfliktusként írta le, hanem vitaként, politikai zajként, amely a kampányidőszakban felerősödik. Magyarország választási évben van, erős kampányhangulat jellemzi a közéletet, és ez óhatatlanul hatással van a határon túli közösségekről szóló megszólalásokra is. Hirdetés Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy a magyarországi ellenzék nem egységes, ugyanakkor megszólalásait alapvetően az Orbán Viktorral szembeni politikai viszony határozza meg. Megjegyezte: vannak olyan ellenzéki szereplők, akik értik az erdélyi magyar közösség helyzetét, de politikai pályára álltak, és nem ez a szempont vezérli őket. A többség viszont szerinte nem érti Erdélyt, és ebből fakadnak azok a leegyszerűsítő értelmezések, amelyek

az erdélyi magyar közösség döntéseit és Magyarországhoz fűződő viszonyát egyetlen szempont mentén próbálják magyarázni.

A nemzetpolitika kapcsán hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség Magyarországhoz fűződő kapcsolata nem új keletű, nem választási ciklusokhoz kötődik, és nem pártpolitikai lojalitás kérdése. Ez a kötődés a kommunista diktatúra idején is létezett, akkor is, amikor a közösségeket mesterségesen elszakították egymástól. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanakkor szerinte

paradigmaváltás történt a nemzetpolitikában, amely lehetővé tette az intézményépítést és a közösségi megerősödést olyan területeken is, ahol a román állam erre nem, vagy csak korlátozottan volt képes.