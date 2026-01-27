Rovatok
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi – erre a következtetésre jutott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) kezdeményezésére létrehozott közös nyomozócsoport.

Székelyhon

2026. január 27., 18:422026. január 27., 18:42

A DIICOT kedden újabb részleteket közölt Murillo Diosa Luis Alfonso ügyéről. A kolumbiai állampolgárt a legfelsőbb bíróság 2025 szeptemberében jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte diverziós cselekmények kísérletéért, mert

egy Oroszországban élő személy felbujtására stratégiai fontosságú romániai létesítmények felrobbantását tervezte.

A nyomozás kiterjesztése során a román hatóságok megállapították, hogy az Oroszországban élő felbujtó Murillo Diosa Luis Alfonsón kívül más személyeket is toborzott szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtására Csehországban és Litvániában.

A DIICOT közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a Románia kezdeményezésére, az Eurojust égisze alatt 2025 márciusában létrehozott közös nyomozócsoportban Csehország, Lengyelország és Litvánia is részt vett.

A nemzetközi együttműködés és az összegyűjtött bizonyítékok alapján a prágai bíróság 2025 júniusában nyolc év börtönbüntetésre ítélt egy másik kolumbiai állampolgárt, aki 2024 júniusában több autóbuszt felgyújtott egy prágai autóbusz-telepen. Litvániában idén januárban hat személy ellen emeltek vádat terrorista csoport létrehozása, terrorcselekmények finanszírozása, valamint két, 2024 szeptemberében elkövetett terrortámadási kísérlet miatt.

A közös nyomozócsoport megállapította, hogy

mindezeknek az azonos módszerekkel és azonos célokból végrehajtott cselekményeknek a hátterében ugyanaz az Oroszországban élő személy áll.

Murillo Diosa Luis Alfonso korábban a kolumbiai hadseregben szolgált, ahol hírszerzési, felderítési és információgyűjtési kiképzést kapott. Romániába 2024 júliusában érkezett azzal a céllal, hogy diverziós cselekményeket hajtson végre egy Oroszországban élő személy utasítására.

A hatóságok szerint a férfi egy Ilfov megyei létesítmény közelében tervezett robbantásokat, ahol újrahasznosítható hulladékot tároló raktár, két kőolajkút, valamint egy földgázszabályozó és -mérő állomás található.

A gyanúsítottat a rendőrség a Román Hírszerző Szolgálat támogatásával időben elfogta és őrizetbe vette.

Külföld Belföld Bűnügy
Hirdetés
