Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi – erre a következtetésre jutott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) kezdeményezésére létrehozott közös nyomozócsoport.

A DIICOT kedden újabb részleteket közölt Murillo Diosa Luis Alfonso ügyéről. A kolumbiai állampolgárt a legfelsőbb bíróság 2025 szeptemberében jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte diverziós cselekmények kísérletéért, mert

A nyomozás kiterjesztése során a román hatóságok megállapították, hogy az Oroszországban élő felbujtó Murillo Diosa Luis Alfonsón kívül más személyeket is toborzott szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtására Csehországban és Litvániában.

A DIICOT közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a Románia kezdeményezésére, az Eurojust égisze alatt 2025 márciusában létrehozott közös nyomozócsoportban Csehország, Lengyelország és Litvánia is részt vett.

A nemzetközi együttműködés és az összegyűjtött bizonyítékok alapján a prágai bíróság 2025 júniusában nyolc év börtönbüntetésre ítélt egy másik kolumbiai állampolgárt, aki 2024 júniusában több autóbuszt felgyújtott egy prágai autóbusz-telepen. Litvániában idén januárban hat személy ellen emeltek vádat terrorista csoport létrehozása, terrorcselekmények finanszírozása, valamint két, 2024 szeptemberében elkövetett terrortámadási kísérlet miatt.

A közös nyomozócsoport megállapította, hogy