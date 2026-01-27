Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Képünk illusztráció
Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi – erre a következtetésre jutott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) kezdeményezésére létrehozott közös nyomozócsoport.
A DIICOT kedden újabb részleteket közölt Murillo Diosa Luis Alfonso ügyéről. A kolumbiai állampolgárt a legfelsőbb bíróság 2025 szeptemberében jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte diverziós cselekmények kísérletéért, mert
A nyomozás kiterjesztése során a román hatóságok megállapították, hogy az Oroszországban élő felbujtó Murillo Diosa Luis Alfonsón kívül más személyeket is toborzott szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtására Csehországban és Litvániában.
A DIICOT közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a Románia kezdeményezésére, az Eurojust égisze alatt 2025 márciusában létrehozott közös nyomozócsoportban Csehország, Lengyelország és Litvánia is részt vett.
A nemzetközi együttműködés és az összegyűjtött bizonyítékok alapján a prágai bíróság 2025 júniusában nyolc év börtönbüntetésre ítélt egy másik kolumbiai állampolgárt, aki 2024 júniusában több autóbuszt felgyújtott egy prágai autóbusz-telepen. Litvániában idén januárban hat személy ellen emeltek vádat terrorista csoport létrehozása, terrorcselekmények finanszírozása, valamint két, 2024 szeptemberében elkövetett terrortámadási kísérlet miatt.
A közös nyomozócsoport megállapította, hogy
Murillo Diosa Luis Alfonso korábban a kolumbiai hadseregben szolgált, ahol hírszerzési, felderítési és információgyűjtési kiképzést kapott. Romániába 2024 júliusában érkezett azzal a céllal, hogy diverziós cselekményeket hajtson végre egy Oroszországban élő személy utasítására.
A hatóságok szerint a férfi egy Ilfov megyei létesítmény közelében tervezett robbantásokat, ahol újrahasznosítható hulladékot tároló raktár, két kőolajkút, valamint egy földgázszabályozó és -mérő állomás található.
A gyanúsítottat a rendőrség a Román Hírszerző Szolgálat támogatásával időben elfogta és őrizetbe vette.
Jogerősen hatévi szabadságvesztésre ítélt a román legfelsőbb bíróság hétfőn egy 34 éves kolumbiai állampolgárt, akit szabotázskísérletek vádjával állított bíróság elé a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).
Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.
A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.
Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.
