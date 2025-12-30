Rovatok
Románia építi meg az első autópálya-szakaszt Moldova Köztársaságban

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamț–Iași–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.

Székelyhon

2025. december 30., 16:132025. december 30., 16:13

A Marosvásárhelytől induló, a Székelyföld északi részét átszelő A8-as autópálya új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldova Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz. A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej, amit az uniós SAFE program keretében fognak finanszírozni.

Idézet
Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén.

Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni–Chișinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között” – idézi az MTI Horațiu Cosmát, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkárát.

A kivitelezőnek tíz hónap áll majd rendelkezésére a tervezésre, és 36 hónap a munkálatok elvégzésére.

Az A8-as autópálya többi szakaszának már lezárult a közbeszerzési eljárása, Marosvásárhely és Nyárádszereda között pedig elkezdődtek a munkálatok.

Külföld Belföld Közlekedés
