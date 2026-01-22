Rovatok
RetuRO: meghaladta az 5 milliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma 2025-ben

Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

Tavaly több mint 5,2 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és megközelítőleg 387 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

Székelyhon

2026. január 22., 13:352026. január 22., 13:35

Decemberben a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a 350 milliót, ami megközelítőleg 72 százalékos visszaváltási arányt jelent. A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt két évben mintegy 8,5 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság. A SGR rendszert működtető RetuRO csütörtöki közleménye szerint

2025-ben 83 százalékra tehető a visszaváltási arány.

A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető RetuRO vállalat nonprofit társaságként folytatja tevékenységét. A vállalatot három magánrészvényes alkotta konzorcium hozta létre. Ezek a Romániai Sörgyártók Szövetsége a Környezetért (30 százalékos részesedés), az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért (30 százalékos részesedés) és a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért (20 százalékos részesedés). A vállalatban 20 százalékos részesedése van a román államnak, amelyet a központi környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelmi minisztérium képvisel.

Belföld
