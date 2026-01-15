Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat

A helyszíni kivizsgálás nyomán változott az eredeti bejelentés

A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.

Bár az 112-es telefonszámon érkezett bejelentésnél, segítségkérésnél azt mondták, hogy egy gázpalack robbant fel csütörtök délután Bikfalván, a helyszínen másra derült fény. korábban írtuk Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya. A Kovászna megyei tűzoltóság sajtóirodája közölte:

a helyszínelés nyomán kiderült, hogy a robbanást az okozta, hogy a kályhába, amelyben parázs volt üzemanyagot öntöttek.