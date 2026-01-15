Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat

A helyszíni kivizsgálás nyomán változott az eredeti bejelentés
Fotó: Tuchiluș Alex
A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.
2026. január 15., 19:122026. január 15., 19:12
2026. január 15., 20:202026. január 15., 20:20
Bár az 112-es telefonszámon érkezett bejelentésnél, segítségkérésnél azt mondták, hogy egy gázpalack robbant fel csütörtök délután Bikfalván, a helyszínen másra derült fény.
Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.
A Kovászna megyei tűzoltóság sajtóirodája közölte:
A felelőtlen tett súlyos következményekkel járt a két érintett férfira nézve. Az egyikük testének 40 százalékán égett meg, főleg az arca és a felső végtagjai, a másik áldozat teste 20 százalékán szenvedett égési sérüléseket.
Mindkettőjüket a brassói kórházba szállították.
