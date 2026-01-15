Rovatok
Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat

A helyszíni kivizsgálás nyomán változott az eredeti bejelentés • Fotó: Tuchiluș Alex

A helyszíni kivizsgálás nyomán változott az eredeti bejelentés

Fotó: Tuchiluș Alex

A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.

Székelyhon

2026. január 15., 19:12

2026. január 15., 20:202026. január 15., 20:20

Bár az 112-es telefonszámon érkezett bejelentésnél, segítségkérésnél azt mondták, hogy egy gázpalack robbant fel csütörtök délután Bikfalván, a helyszínen másra derült fény.

korábban írtuk

Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek
Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek

Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.

A Kovászna megyei tűzoltóság sajtóirodája közölte:

a helyszínelés nyomán kiderült, hogy a robbanást az okozta, hogy a kályhába, amelyben parázs volt üzemanyagot öntöttek.

A felelőtlen tett súlyos következményekkel járt a két érintett férfira nézve. Az egyikük testének 40 százalékán égett meg, főleg az arca és a felső végtagjai, a másik áldozat teste 20 százalékán szenvedett égési sérüléseket.

Mindkettőjüket a brassói kórházba szállították.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. január 15., csütörtök

Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában

Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.

Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában
Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában
2026. január 15., csütörtök

Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában
2026. január 15., csütörtök

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval

Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
2026. január 15., csütörtök

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
2026. január 15., csütörtök

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről

Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
2026. január 15., csütörtök

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
2026. január 15., csütörtök

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon

Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
2026. január 15., csütörtök

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
2026. január 15., csütörtök

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal

Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
2026. január 15., csütörtök

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
2026. január 15., csütörtök

Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett

Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.

Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett
Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett
2026. január 15., csütörtök

Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett
2026. január 15., csütörtök

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket

Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
2026. január 15., csütörtök

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban

Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
