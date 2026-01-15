Rovatok
Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek

Sepsiszentgyörgyi és brassói mentősök is a helyszínre siettek • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgyi és brassói mentősök is a helyszínre siettek

Fotó: Tuchiluș Alex

Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. január 15., 16:582026. január 15., 16:58

Egy gázpalack robbant fel és annak nyomán keletkezett tűz Bikfalván, mire a hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a helyiek már eloltották a lángokat.

A robbanásban és az azt követő tűzben két férfi sérült meg,

egyikük 52 éves, a másikuk 20. Mindketten eszméletüknél voltak, első és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek a felső végtagjaikon és arcukon – közölték.

A helyszínre tűzoltóautókkal, mentőautókkal vonultak ki, sepsiszentgyörgyi és brassói mentőcsapatok is az áldoztok segítségére siettek. A sajtószolgálat beszámolója szerint délután 4 órakor a mentés még folyamatban volt.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék
