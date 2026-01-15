Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek

Sepsiszentgyörgyi és brassói mentősök is a helyszínre siettek
Fotó: Tuchiluș Alex
Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.
Egy gázpalack robbant fel és annak nyomán keletkezett tűz Bikfalván, mire a hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a helyiek már eloltották a lángokat.
egyikük 52 éves, a másikuk 20. Mindketten eszméletüknél voltak, első és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek a felső végtagjaikon és arcukon – közölték.
A helyszínre tűzoltóautókkal, mentőautókkal vonultak ki, sepsiszentgyörgyi és brassói mentőcsapatok is az áldoztok segítségére siettek. A sajtószolgálat beszámolója szerint délután 4 órakor a mentés még folyamatban volt.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
