Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek

Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.

Egy gázpalack robbant fel és annak nyomán keletkezett tűz Bikfalván, mire a hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a helyiek már eloltották a lángokat.

A robbanásban és az azt követő tűzben két férfi sérült meg,

egyikük 52 éves, a másikuk 20. Mindketten eszméletüknél voltak, első és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek a felső végtagjaikon és arcukon – közölték.

A helyszínre tűzoltóautókkal, mentőautókkal vonultak ki, sepsiszentgyörgyi és brassói mentőcsapatok is az áldoztok segítségére siettek. A sajtószolgálat beszámolója szerint délután 4 órakor a mentés még folyamatban volt.