Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

Hétfőn román nyelv és irodalomból próbavizsgáztak a végzős diákok. Szerdán a választott tantárgyból mérik fel a tudásukat, csütörtökön pedig anyanyelvből próbavizsgáznak a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók.

az ország középiskoláinak 95,59 százaléka – 1364 tanintézet – szervezi meg idén a próbaérettségit, amelyre több mint 143 ezer diák iratkozott fel.

További 63 középiskola – a tanintézetek 4,41 százaléka – jelezte, hogy nem szervezi meg a felmérést. A közlemény szerint több mint 60 500 diák már részt vett helyi szinten szervezett próbaérettségin – ismerteti az Agerpres.

A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a diákok legkésőbb 8.30-ig léphetnek be a termekbe, a tételek kidolgozására pedig három óra áll rendelkezésre.

A próbaérettségin román nyelv és irodalomból, anyanyelvből, matematikából, történelemből, valamint különböző reál- és társadalomtudományi tantárgyakból mérik fel a végzősök tudását.

A tanügyi szakszervezetek múlt héten arra kérték a tanárokat, hogy az e heti próbavizsgák idején se függesszék fel a tiltakozást.