Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem

Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.

Az intézmény pénteki közleménye szerint több mint 1600 gazdasági szereplőt ellenőriztek, és többek között a következő szabálysértéseket állapították meg:

lejárt szavatosságú élelmiszerek forgalmazása,

rossz minőségű, penészes növényi termékek forgalmazása,

a gyártó által ajánlott tárolási feltételek/hőmérséklet be nem tartása,

jégképződés a fagyasztott termékek csomagolásán.

Sok esetben a kötelező fogyasztói információk feltüntetésének elmulasztása, illetve a szálláshelyek tarifáival és szolgáltatásaival kapcsolatos hiányos vagy pontatlan tájékoztatás jelentette a problémát.

A fogyasztóvédelmi felügyelők az öt nap alatt összesen