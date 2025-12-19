Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.
Az intézmény pénteki közleménye szerint több mint 1600 gazdasági szereplőt ellenőriztek, és többek között a következő szabálysértéseket állapították meg:
lejárt szavatosságú élelmiszerek forgalmazása,
rossz minőségű, penészes növényi termékek forgalmazása,
a gyártó által ajánlott tárolási feltételek/hőmérséklet be nem tartása,
jégképződés a fagyasztott termékek csomagolásán.
Sok esetben a kötelező fogyasztói információk feltüntetésének elmulasztása, illetve a szálláshelyek tarifáival és szolgáltatásaival kapcsolatos hiányos vagy pontatlan tájékoztatás jelentette a problémát.
A fogyasztóvédelmi felügyelők az öt nap alatt összesen
Emellett végleg kivontak a forgalomból több mint 361 ezer lej értékű nem megfelelő termékeket és 15 vállalkozás tevékenységét függesztették fel a hiányosságok megszüntetéséig – írja az Agerpres.
A parajdi sóbánya katasztrófájáról, a távolsági buszjáratok működtetésének újragondolásáról, a megyei hulladékgazdálkodásról esett szó többek között a Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnökével való év végi beszélgetésen.
Még karácsony előtt átadják a forgalomnak a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
