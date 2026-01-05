A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Augusztus közepén lesz a Perseidák meteorraj éves maximuma. A csillaghullás során hajnalra óránként akár 70–80 meteor is látható lesz. Archív
Fotó: Haáz Vince
Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.
Derült idő esetén szabad szemmel is számos különleges égi jelenség megfigyelhető lesz idén, ebből a legérdekesebb tízet a Svábhegyi Csillagvizsgáló pénteki közleménye összegzi. Mint írták,
Spanyolországból teljes napfogyatkozást lehet majd megfigyelni, Romániában pedig a lenyugvó Nap fogyatkozásban levő narancssárga sarlóját lehet majd látni.
Napsarlós napkelte vagy napnyugta legutóbb a 2003-as napfogyatkozáskor volt, legközelebb pedig 2039. június 21-én lesz. A jelenség biztonságos megfigyeléséhez napfogyatkozásnéző szemüveg, és teljesen kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges.
A csillaghullás során hajnalra óránként akár 70–80 meteor is látható lesz. A raj egyébként július 17. és augusztus 23. között aktív, tehát a gyakorisági maximum előtti és utáni néhány napban is lehetőség kínálkozik a hullócsillaglesre.
November 16-a hajnalban a Mars–Jupiter együttállása az év egyik legszebb és legkönnyebben megfigyelhető bolygóegyüttállásának ígérkezik idén. Aznap reggel 6.40-kor a fényes fehér Jupiter fölött balra 1,2 fokkal látszik majd a halványabb vörös Mars, mindez 55 fokon a déli égbolton.
Június 9-én a két legfényesebb bolygó, a Jupiter és a Vénusz együttállására kerül sor. Este tíz után húsz perccel a fényes fehér Vénusz és a kissé halványabb, szintén fehér Jupiter 1,6 fokra közelíti meg egymást.
Május 18-án este 22.45-kor a hatszázalékosra fogyó holdsarló, a Vénusz és a Jupiter együttállása lesz megfigyelhető. A holdsarló ekkor 10 fokkal a látóhatár felett látszik majd, amelytől jobbra a halványabb Elnath csillag, balra pedig a fényes, csillagszerű Vénusz lesz látható. A Jupiter a Holdtól jóval magasabban, balra felfelé látszik majd.
Február 19-én este 18.45-kor három bolygó és a mindössze öt százalékos holdsarló együttállására lehet számítani. A Vénusz fölött a Merkúr, fölötte a holdsarló, mellette balra pedig a Szaturnusz látszik majd. Távcsővel 19.30-kor még a Neptunusz is megfigyelhető lesz.
A Geminidák meteorraj maximuma december 14-én lesz, óránként akár 120 hullócsillagot is lehet majd látni. A Hold korán lenyugszik, így idén kivételesen kedvezők lesznek a körülmények a megfigyeléshez.
Részleges holdfogyatkozást augusztus 28-án hajnalban lehet majd látni 5.33-tól.
A Fiastyúk és a holdsarló közeli együttállása július 11-én hajnalban várható, a novemberi kora reggeleken pedig a Mars, a Jupiter, a Regulus és a Hold együttállásainak különböző alakzatait lehet majd látni.
A csillagászok közleménye – amelyet az MTI szemlézett – kiemeli, hogy az év legszebb égi jelenségei közül
A Svábhegyi Csillagvizsgáló részletes blogbejegyzésben foglalkozik a jelenségekkel és a legszebb tíz jelenség mellett további érdekességeket is ismertet.
