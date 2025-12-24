Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.
Melegség, összefogás és valódi segítség – ezek jellemezték idén is Gyergyószentmiklóson az „Együtt, egymásért, Szentmiklósiakért” adománygyűjtő akciót, amelynek köszönhetően
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
A városháza szociális igazgatósága által meghirdetett jótékonysági program keretében mintegy 2,5 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze.
Egyedül élő idősek, egyszülős és sokgyermekes családok, sérült hozzátartozót gondozók, valamint elhelyező-központok lakói részesültek segítségben.
Amint Gereöffy Imola, a városháza szociális osztályának vezetője elmondta: a gyűjtés a szokásos módon a helyi üzletekben kialakított gyűjtőpontokon zajlott, de
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Újdonságként idén a Vaskertes, a Kós Károly és a Fogarasy Mihály iskolák kisdiákjai édességekkel járultak hozzá a csomagokhoz, így minden ajándékba jutott egy kis karácsonyi finomság is.
– emelte ki a szociális osztály vezetője.
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
A segítő szándékot a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt önkéntesei is bizonyították. Idén is megszervezték az „Ajándékot termő fa” adománygyűjtő akciót, amely során
Ezt követően Gyergyószék más településeinek lakóit is megszólították adományozásra. Az összegyűlt felajánlásokat 83 rászoruló családhoz juttatták el.
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.
Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.
A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.
Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.
Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.
Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.
Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.
Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.
szóljon hozzá!