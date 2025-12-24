Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.

Melegség, összefogás és valódi segítség – ezek jellemezték idén is Gyergyószentmiklóson az „Együtt, egymásért, Szentmiklósiakért” adománygyűjtő akciót, amelynek köszönhetően

160 rászoruló család és egyedül élő idős ember asztalára kerülhetett bőségesebb karácsonyi étel.

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

A városháza szociális igazgatósága által meghirdetett jótékonysági program keretében mintegy 2,5 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze.

Az elmúlt hetekben 160, nehéz körülmények között élő gyergyószentmiklósi otthonába jutott támogatás az adományozott tartós élelmiszerekből és édességekből.

Egyedül élő idősek, egyszülős és sokgyermekes családok, sérült hozzátartozót gondozók, valamint elhelyező-központok lakói részesültek segítségben. Amint Gereöffy Imola, a városháza szociális osztályának vezetője elmondta: a gyűjtés a szokásos módon a helyi üzletekben kialakított gyűjtőpontokon zajlott, de

magánszemélyek, cégek, szervezetek és egyházak is aktívan bekapcsolódtak az adományozásba.

Újdonságként idén a Vaskertes, a Kós Károly és a Fogarasy Mihály iskolák kisdiákjai édességekkel járultak hozzá a csomagokhoz, így minden ajándékba jutott egy kis karácsonyi finomság is.

A csomagok kézbesítésében a Salvamont Multisalva hegyimentőcsapat és a csendőrség csapata nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, munkájukért külön köszönet illeti őket

– emelte ki a szociális osztály vezetője.

Sokakon segített a Vöröskereszt is A segítő szándékot a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt önkéntesei is bizonyították. Idén is megszervezték az „Ajándékot termő fa” adománygyűjtő akciót, amely során

tanszereket, tisztálkodási szereket, játékokat, valamint tartós élelmiszereket és édességeket gyűjtöttek.

Ezt követően Gyergyószék más településeinek lakóit is megszólították adományozásra. Az összegyűlt felajánlásokat 83 rászoruló családhoz juttatták el.