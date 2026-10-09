Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei

2026. október 09., péntek

Kiküszöbölik a korábbi hibákat az egészségügyi informatikai rendszerben

Nem a megszokott módon működik az egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere, az egészségügyi kártyák használata sem kötelező a rendelőkben. A változás oka azonban nem egy rendszerprobléma, sőt, éppen a korábbi hibák megszüntetése a cél.