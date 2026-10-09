Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei

Fotó: Tuchiluș Alex
Összesen 962 munkáltató 16.296 állást kínál a végzősök országos állásbörzéjén, amelyet az Országos Munkaerő Ügynökség (ANOFM) szervez Bukarestben és az ország 63 helyszínén.
A meghirdetett állások közül 827 felsőfokú végzettségűeknek,
Az állásbörzét elsősorban végzősöknek szervezik, de életkortól és szakképzettségtől függetlenül bárki részt vehet rajta, aki munkát keres.
A legtöbb helyszínen október 9-én tartják a rendezvényt, néhány megyében azonban más időpontban: Szatmár megyében október 8-án rendezték meg, Biharban október 14-én, Galați megyében 15-én, Botoșani megyében 19-én, Kolozs megyében 21-én,
A részvétel a munkáltatók és az álláskeresők számára egyaránt ingyenes.
Nem a megszokott módon működik az egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere, az egészségügyi kártyák használata sem kötelező a rendelőkben. A változás oka azonban nem egy rendszerprobléma, sőt, éppen a korábbi hibák megszüntetése a cél.
Csütörtökön begyújtották a készülő marosnémeti erőmű 1-es gázturbináját, ami fontos műszaki mérföldkő a beruházás megvalósításában – közölte csütörtök este a Facebook-oldalán Ilie Bolojan.
Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra – közölte a Facebook-oldalán Luca Niculescu, csütörtök este.
A hajnali fagyok és a délutáni, 25 Celsius-fok körüli meleg között jelentős különbség alakulhat ki Székelyföld több településén. A napi hőingadozás az öltözködést is megnehezíti, és felveti a kérdést: miként viseli a szervezet a gyors változásokat?
Személyautó sodródott le az úttestről és borult fel Segesvár Dános felőli kijáratánál csütörtök este. A balesetben egy ember sérült meg.
A legfelsőbb bíróság csütörtökön október 15-ére halasztotta a jogerős döntést abban a perben, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen.
Ha a motorosok, akiknek többsége autót is vezet, kétkerekűre ülnek, azzal csökkentik a zsúfoltságot a közutakon és a várakozási időket a jelzőlámpáknál – szól a magyarázat az új szabály mellett.
Az RMDSZ hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban – jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, az RMDSZ Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökön 10:48-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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