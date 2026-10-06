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Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu egyik támogatóját, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadott két TV operatőrt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székháza előtt.

Székelyhon

2026. október 06., 16:382026. október 06., 16:38

A bíróság a hatósági felügyelet idejére több korlátozást is elrendelt a férfival szemben, egyebek mellett

megtiltotta neki, hogy nyilvános rendezvényeken vegyen részt.

Az 50 éves gyanúsított ellen testi sértés, fenyegetés és garázdaság miatt indult büntetőeljárás a bukaresti 3. kerületi ügyészség felügyeletével.

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A bukaresti rendőrség közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett, hétfőn a férfi

szándékosan megütött két operatőrt egy fémtárggyal a DIICOT székháza előtt,

ahová aznap kihallgatásra érkezett Călin Georgescu apósa. A feltételezett elkövetőt csendőrök vitték be a rendőrségre kihallgatásra. A bukaresti rendőrség közleményében hangsúlyozta, hogy

határozottan elítéli az újságírókkal szembeni erőszakot,

és kiáll a sajtószabadság, valamint a sajtómunkások biztonságának tiszteletben tartása mellett.

Belföld
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