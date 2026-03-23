Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
A tárca közleménye szerint a romániai tanintézetek 95,87 százaléka, azaz 1368 iskola vállalta a próbaérettségi megszervezését.
A román nyelv és irodalomból tartott próbavizsgán több mint 114 600 tanuló vett részt, több mint 23 100-an hiányoztak, hat diákot pedig csalási kísérlet miatt kizártak – írja az Agerpres.
Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból próbavizsgáznak a végzős diákok.
Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.
Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.
