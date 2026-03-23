Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

2026. március 23., 18:152026. március 23., 18:15

A tárca közleménye szerint a romániai tanintézetek 95,87 százaléka, azaz 1368 iskola vállalta a próbaérettségi megszervezését.

59 iskolában nem tartják meg, ez összesen több mint 6400 tanulót érint.

A román nyelv és irodalomból tartott próbavizsgán több mint 114 600 tanuló vett részt, több mint 23 100-an hiányoztak, hat diákot pedig csalási kísérlet miatt kizártak – írja az Agerpres.

Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból próbavizsgáznak a végzős diákok.

2026. március 23., hétfő

Lopott autóval kapták el és jogosítványa se volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

Az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon az országos költségvetés-tervezetét

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezetet. A testület csütörtökön tárgyalja a beadványt.

Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.

Minden, amit a kerti bútorokról tudnod kell 2026-ban
Battle on Snow 2026 – Látvány, sebesség és stílus a Madarasi Hargitán

A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.

Kedden fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

