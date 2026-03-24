Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

Székelyhon 2026. március 24., 15:46

A biotanúsítvánnyal rendelkező gazdák mintegy 37 ezer hektáron gazdálkodnak, ami Hargita megye legelőinek hozzávetőleg 10 százalékát teszi ki. Az ezeken a területeken előállított takarmányt egyaránt felhasználják biogazdaságokban és hagyományos gazdaságokban, főként tejtermelésre – nyilatkozta kedden az Agerpres hírügynökségnek Romfeld Zsolt, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. A szakember szerint az ökológiai termelés költségesebb a hagyományosnál, elsősorban a tanúsítási és ellenőrzési eljárások miatt, ezeket azonban részben támogatások ellensúlyozzák.

A termelőknek hosszú távú, mintegy hét évre szóló kötelezettséget kell vállalniuk,

amely magában foglalja az átállási időszakot és a tanúsítás fenntartását is – magyarázta az igazgató. Romfeld Zsolt elmondta, hogy

a gazdálkodás általában két hektár feletti területeken válik jövedelmezővé.