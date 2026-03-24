Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

2026. március 24., 15:46

2026. március 24., 15:472026. március 24., 15:47

A biotanúsítvánnyal rendelkező gazdák mintegy 37 ezer hektáron gazdálkodnak, ami Hargita megye legelőinek hozzávetőleg 10 százalékát teszi ki. Az ezeken a területeken előállított takarmányt egyaránt felhasználják biogazdaságokban és hagyományos gazdaságokban, főként tejtermelésre – nyilatkozta kedden az Agerpres hírügynökségnek Romfeld Zsolt, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.

A szakember szerint az ökológiai termelés költségesebb a hagyományosnál, elsősorban a tanúsítási és ellenőrzési eljárások miatt, ezeket azonban részben támogatások ellensúlyozzák.

A termelőknek hosszú távú, mintegy hét évre szóló kötelezettséget kell vállalniuk,

amely magában foglalja az átállási időszakot és a tanúsítás fenntartását is – magyarázta az igazgató. Romfeld Zsolt elmondta, hogy

a gazdálkodás általában két hektár feletti területeken válik jövedelmezővé.

Hozzátette, vannak termelők, akik gazdasági okokból nem újítják meg a tanúsítást, mások viszont bővítik az ökológiai művelésbe vont területeiket.

Beszélt arról is, hogy a termelők száma jelentős, de a feldolgozókapacitás korlátozott: Hargita megyében mintegy tucatnyi biotermék-feldolgozó és -értékesítő egység működik, köztük három tejfeldolgozó, valamint néhány gyógynövény- és fűszernövény-feldolgozó vállalat.

Az igazgató hozzáfűzte, hogy az ökológiai gazdálkodás fontos ágazata a méhészet is: Hargita megyében huszonkét méhész rendelkezik tanúsítással, több mint négyezer méhcsaláddal. A biotermékeket – köztük a mézet, propoliszt és pollent – helyben, országosan és exportra is értékesítik.

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Székelyhon

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Székelyhon

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Székely Sport

Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Krónika

Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Székely Sport

Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

Andreea Mihnea csatlakozik az eMAG menedzsment csapatához HR-alelnökként
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

