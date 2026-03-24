Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.
2026. március 24., 15:46
A biotanúsítvánnyal rendelkező gazdák mintegy 37 ezer hektáron gazdálkodnak, ami Hargita megye legelőinek hozzávetőleg 10 százalékát teszi ki. Az ezeken a területeken előállított takarmányt egyaránt felhasználják biogazdaságokban és hagyományos gazdaságokban, főként tejtermelésre – nyilatkozta kedden az Agerpres hírügynökségnek Romfeld Zsolt, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.
A szakember szerint az ökológiai termelés költségesebb a hagyományosnál, elsősorban a tanúsítási és ellenőrzési eljárások miatt, ezeket azonban részben támogatások ellensúlyozzák.
amely magában foglalja az átállási időszakot és a tanúsítás fenntartását is – magyarázta az igazgató. Romfeld Zsolt elmondta, hogy
Hozzátette, vannak termelők, akik gazdasági okokból nem újítják meg a tanúsítást, mások viszont bővítik az ökológiai művelésbe vont területeiket.
Beszélt arról is, hogy a termelők száma jelentős, de a feldolgozókapacitás korlátozott: Hargita megyében mintegy tucatnyi biotermék-feldolgozó és -értékesítő egység működik, köztük három tejfeldolgozó, valamint néhány gyógynövény- és fűszernövény-feldolgozó vállalat.
Az igazgató hozzáfűzte, hogy az ökológiai gazdálkodás fontos ágazata a méhészet is: Hargita megyében huszonkét méhész rendelkezik tanúsítással, több mint négyezer méhcsaláddal. A biotermékeket – köztük a mézet, propoliszt és pollent – helyben, országosan és exportra is értékesítik.
