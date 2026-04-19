Nyáron elkészül az új községháza Csíkcsicsóban

A községháza belső tereiben dolgoznak. Nyáron befejezik.

A községháza belső tereiben dolgoznak. Nyáron befejezik.

Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala

Befejezéshez közeledik a községháza kialakítása Csíkcsicsóban, de a költözéssel még kivárnak, mivel bútorzat és más felszereltség vásárlására is szükség van. Ezért várhatóan csak jövőben költözik új székhelyére a polgármesteri hivatal.

Kovács Attila

2026. április 19., 20:422026. április 19., 20:42

A belső terek vakolása, burkolása, festése, valamint különböző szerelési munkálatok zajlanak az új csíkcsicsói községháza épületében. Mint Péter Lukács polgármester kérdésünkre elmondta:

az épület külső munkálatait már majdnem teljesen befejezték, és a belső terekben is jól haladnak.

Így minden feltétel adott ahhoz, hogy a nyár folyamán az épület elkészüljön, és megtörténjen az átadás.

Az ingatlan egykor iskolaépületként szolgált, de miután a Kájoni János Általános Iskola bővítése befejeződött, és az iskolai oktatást egy épületbe tudták összevonni, üressé vált. A községházává alakítás és felújítás érdekében az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert 1,2 millió lej értékű támogatást a község, az önrészt hitelből tudták fedezni, így kezdődött el a munka.

Községházát alakítanak ki Csíkcsicsóban
Hosszúra nyúlt kényszermegoldást szüntetnek meg Csíkcsicsóban, ha elkészül a községházának szánt épület felújítása, átalakítása és a polgármesteri hivatal odaköltözhet. Az átalakításra támogatást nyert a község, a munkálatokat idén elkezdik.

Új tetőszerkezet készült, miután a falakat megemelték, azzal a szándékkal, hogy később a tetőteret beépítve megfelelő irodahelyiségeket lehessen kialakítani. Erre ugyanis most nem volt anyagi fedezete az önkormányzatnak. A községvezető elmondta, hogy

mivel a június 30-i határidőt egységesen meghosszabbították minden, a PNRR támogatásával készülő beruházás számára, addig az időpontig minden elkészül.

Beköltözni azonban ebben az évben nem fognak, mert az új épület berendezése, a szükséges bútorzat és felszereltség biztosítása újabb kiadást jelent majd, ezt most nem tudják fedezni.

Az épület külseje már elkészült

Az épület külseje már elkészült

Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala

A költözés ugyanakkor csak részleges lesz, mert

a tetőtér beépítésének hiányában az összes iroda számára nem lesz hely.

De a tevékenység nagy részét, az ügyfélfogadást végző irodákat elsőként fogják átköltöztetni az új épületbe.

Csíkcsicsó és Csíkrákos 2004-ben vált le Madéfalvától és külön községekké alakultak. Akkor a csicsói polgármesteri hivatal a helyi művelődési ház egyik részében kapott helyet, és azóta is ott működik.

Csíkszék Csíkcsicsó
2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

