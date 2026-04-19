Nyáron elkészül az új községháza Csíkcsicsóban

A községháza belső tereiben dolgoznak. Nyáron befejezik.
Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala
Befejezéshez közeledik a községháza kialakítása Csíkcsicsóban, de a költözéssel még kivárnak, mivel bútorzat és más felszereltség vásárlására is szükség van. Ezért várhatóan csak jövőben költözik új székhelyére a polgármesteri hivatal.
A belső terek vakolása, burkolása, festése, valamint különböző szerelési munkálatok zajlanak az új csíkcsicsói községháza épületében. Mint Péter Lukács polgármester kérdésünkre elmondta:
Így minden feltétel adott ahhoz, hogy a nyár folyamán az épület elkészüljön, és megtörténjen az átadás.
Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala
Az ingatlan egykor iskolaépületként szolgált, de miután a Kájoni János Általános Iskola bővítése befejeződött, és az iskolai oktatást egy épületbe tudták összevonni, üressé vált. A községházává alakítás és felújítás érdekében az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert 1,2 millió lej értékű támogatást a község, az önrészt hitelből tudták fedezni, így kezdődött el a munka.
Hosszúra nyúlt kényszermegoldást szüntetnek meg Csíkcsicsóban, ha elkészül a községházának szánt épület felújítása, átalakítása és a polgármesteri hivatal odaköltözhet. Az átalakításra támogatást nyert a község, a munkálatokat idén elkezdik.
Új tetőszerkezet készült, miután a falakat megemelték, azzal a szándékkal, hogy később a tetőteret beépítve megfelelő irodahelyiségeket lehessen kialakítani. Erre ugyanis most nem volt anyagi fedezete az önkormányzatnak. A községvezető elmondta, hogy
Beköltözni azonban ebben az évben nem fognak, mert az új épület berendezése, a szükséges bútorzat és felszereltség biztosítása újabb kiadást jelent majd, ezt most nem tudják fedezni.
Az épület külseje már elkészült
Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala
A költözés ugyanakkor csak részleges lesz, mert
De a tevékenység nagy részét, az ügyfélfogadást végző irodákat elsőként fogják átköltöztetni az új épületbe.
Csíkcsicsó és Csíkrákos 2004-ben vált le Madéfalvától és külön községekké alakultak. Akkor a csicsói polgármesteri hivatal a helyi művelődési ház egyik részében kapott helyet, és azóta is ott működik.
