Nyáron elkészül az új községháza Csíkcsicsóban

Befejezéshez közeledik a községháza kialakítása Csíkcsicsóban, de a költözéssel még kivárnak, mivel bútorzat és más felszereltség vásárlására is szükség van. Ezért várhatóan csak jövőben költözik új székhelyére a polgármesteri hivatal.

Kovács Attila 2026. április 19., 20:422026. április 19., 20:42

A belső terek vakolása, burkolása, festése, valamint különböző szerelési munkálatok zajlanak az új csíkcsicsói községháza épületében. Mint Péter Lukács polgármester kérdésünkre elmondta:

az épület külső munkálatait már majdnem teljesen befejezték, és a belső terekben is jól haladnak.

Így minden feltétel adott ahhoz, hogy a nyár folyamán az épület elkészüljön, és megtörténjen az átadás.

Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala

Az ingatlan egykor iskolaépületként szolgált, de miután a Kájoni János Általános Iskola bővítése befejeződött, és az iskolai oktatást egy épületbe tudták összevonni, üressé vált. A községházává alakítás és felújítás érdekében az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert 1,2 millió lej értékű támogatást a község, az önrészt hitelből tudták fedezni, így kezdődött el a munka. korábban írtuk Községházát alakítanak ki Csíkcsicsóban Hosszúra nyúlt kényszermegoldást szüntetnek meg Csíkcsicsóban, ha elkészül a községházának szánt épület felújítása, átalakítása és a polgármesteri hivatal odaköltözhet. Az átalakításra támogatást nyert a község, a munkálatokat idén elkezdik. Új tetőszerkezet készült, miután a falakat megemelték, azzal a szándékkal, hogy később a tetőteret beépítve megfelelő irodahelyiségeket lehessen kialakítani. Erre ugyanis most nem volt anyagi fedezete az önkormányzatnak. A községvezető elmondta, hogy

mivel a június 30-i határidőt egységesen meghosszabbították minden, a PNRR támogatásával készülő beruházás számára, addig az időpontig minden elkészül.

Beköltözni azonban ebben az évben nem fognak, mert az új épület berendezése, a szükséges bútorzat és felszereltség biztosítása újabb kiadást jelent majd, ezt most nem tudják fedezni.

Az épület külseje már elkészült Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala

A költözés ugyanakkor csak részleges lesz, mert

a tetőtér beépítésének hiányában az összes iroda számára nem lesz hely.