Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában

Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.

Székelyhon 2026. január 15., 20:202026. január 15., 20:20

Szerinte szilárd biztonsági garanciákat biztosítanak Ukrajna számára, amelyekhez Románia is kész hozzájárulni. „A szomszédos országban zajló konfliktus megoldásának módja erősen befolyásolja majd Európa biztonságának jövőjét.

Alapvetően fontos, hogy a kollektív biztonság alapvető értékei – az ENSZ alapokmányának elvei, az államok függetlensége, szuverenitása és területi integritása – változatlanok maradjanak”

– mondta Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján, amelyről az Agerpres is beszámolt.

Fotó: Presidency

Az államfő szerint Oroszországnak fel kell hagynia a „kontraproduktív” hozzáállással, amellyel eddig aláásta a békekötésre tett erőfeszítéseket. „Sajnos nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország valóban érdeklődne a tárgyalások iránt, és emiatt úgy vélem, hogy csak a rá nehezedő nyomás és a szankciók fokozása ültetheti tárgyalóasztalhoz” – vélte az államfő. Hozzátette:

Románia közvetlenül is részt fog venni Ukrajna újjáépítésében, ugyanakkor ösztönözni fogja az uniós integráció megkövetelte mélyreható korszerűsítési folyamatot.

Dan: egy nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén vagyunk Románia egy mélyreható nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén áll – jelentette ki még csütörtökön Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján.

Fotó: Presidency

Beszédében az államfő felidézte, hogy 2025-ben lezárult egy elhúzódó és nehéz választási ciklus, amelyet „hibrid háborús kihívások” is kísértek,

ennek ellenére a román demokrácia érettségből jól vizsgázott.

Az elnök hangsúlyozta: mandátuma kiemelt prioritásai közé tartozik a jogállam megerősítése és a korrupció elleni küzdelem, amelyek az új nemzetbiztonsági stratégiában is szerepelnek. Mint fogalmazott, „csak egy független és hatékony igazságszolgáltatás, valamint egy tisztességes és professzionális közigazgatás” képes helyreállítani az állami intézmények működését és visszaszerezni az állampolgárok bizalmát. Hirdetés Nicușor Dan szerint a stabil politikai környezet kiszámíthatóságot teremt, nemcsak belföldön, hanem a külső partnerek számára is, ami

ösztönzi a politikai együttműködést, a nemzetközi kereskedelmet és a beruházásokat.

Az államfő elmondta, hogy a 2025-ben a politikai és kormányzati stabilitás megteremtése, valamint a sürgető költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb teendő. Mint fogalmazott, rövid idő alatt „fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket” kellett meghozni, amelyek makrogazdasági szinten meghozták a várt eredményeket:

Románia jelentősen csökkentette a költségvetési hiányt, és mérsékelt gazdasági növekedéssel zárta a 2025-ös évet.

Fotó: Presidency

Hangsúlyozta, hogy a tavaly elindított közigazgatási és pénzügyi reformok megerősítik az államot, és az állampolgárok, a magánszektor és a közintézmények összehangolt erőfeszítését olyan közpolitikákkal kell párosítani, amelyek lehetővé teszik a gazdaság újraindítását. Ez a célkitűzés 2026-ra és 2027-re is érvényes - tette hozzá. „Csak egy szilárd, kiszámítható és koherens belföldi helyzet képes hatékony diplomáciai eszközöket létrehozni” – emelte ki Nicușor Dan, hozzátéve, hogy ez a megállapítás a jelenlegi nemzetközi kontextusban különösen érvényes.