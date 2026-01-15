Rovatok
Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában

Fotó: Presidency

Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.

Székelyhon

2026. január 15., 20:202026. január 15., 20:20

Szerinte szilárd biztonsági garanciákat biztosítanak Ukrajna számára, amelyekhez Románia is kész hozzájárulni.

„A szomszédos országban zajló konfliktus megoldásának módja erősen befolyásolja majd Európa biztonságának jövőjét.

Idézet
Alapvetően fontos, hogy a kollektív biztonság alapvető értékei – az ENSZ alapokmányának elvei, az államok függetlensége, szuverenitása és területi integritása – változatlanok maradjanak”

– mondta Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján, amelyről az Agerpres is beszámolt.

Fotó: Presidency

Az államfő szerint Oroszországnak fel kell hagynia a „kontraproduktív” hozzáállással, amellyel eddig aláásta a békekötésre tett erőfeszítéseket.

„Sajnos nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország valóban érdeklődne a tárgyalások iránt, és emiatt úgy vélem, hogy csak a rá nehezedő nyomás és a szankciók fokozása ültetheti tárgyalóasztalhoz” – vélte az államfő. Hozzátette:

Románia közvetlenül is részt fog venni Ukrajna újjáépítésében, ugyanakkor ösztönözni fogja az uniós integráció megkövetelte mélyreható korszerűsítési folyamatot.

Dan: egy nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén vagyunk

Románia egy mélyreható nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén áll – jelentette ki még csütörtökön Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján.

Fotó: Presidency

Beszédében az államfő felidézte, hogy 2025-ben lezárult egy elhúzódó és nehéz választási ciklus, amelyet „hibrid háborús kihívások” is kísértek,

ennek ellenére a román demokrácia érettségből jól vizsgázott.

Az elnök hangsúlyozta: mandátuma kiemelt prioritásai közé tartozik a jogállam megerősítése és a korrupció elleni küzdelem, amelyek az új nemzetbiztonsági stratégiában is szerepelnek. Mint fogalmazott, „csak egy független és hatékony igazságszolgáltatás, valamint egy tisztességes és professzionális közigazgatás” képes helyreállítani az állami intézmények működését és visszaszerezni az állampolgárok bizalmát.

Nicușor Dan szerint a stabil politikai környezet kiszámíthatóságot teremt, nemcsak belföldön, hanem a külső partnerek számára is, ami

ösztönzi a politikai együttműködést, a nemzetközi kereskedelmet és a beruházásokat.

Az államfő elmondta, hogy a 2025-ben a politikai és kormányzati stabilitás megteremtése, valamint a sürgető költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb teendő. Mint fogalmazott, rövid idő alatt „fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket” kellett meghozni, amelyek makrogazdasági szinten meghozták a várt eredményeket:

Románia jelentősen csökkentette a költségvetési hiányt, és mérsékelt gazdasági növekedéssel zárta a 2025-ös évet.

Fotó: Presidency

Hangsúlyozta, hogy a tavaly elindított közigazgatási és pénzügyi reformok megerősítik az államot, és az állampolgárok, a magánszektor és a közintézmények összehangolt erőfeszítését olyan közpolitikákkal kell párosítani, amelyek lehetővé teszik a gazdaság újraindítását. Ez a célkitűzés 2026-ra és 2027-re is érvényes - tette hozzá.

„Csak egy szilárd, kiszámítható és koherens belföldi helyzet képes hatékony diplomáciai eszközöket létrehozni” – emelte ki Nicușor Dan, hozzátéve, hogy ez a megállapítás a jelenlegi nemzetközi kontextusban különösen érvényes.

Fotó: Presidency

A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában

Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
2026. január 15., csütörtök

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
2026. január 15., csütörtök

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

Nagy az aggódalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
2026. január 15., csütörtök

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
2026. január 15., csütörtök

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről

Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
2026. január 15., csütörtök

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
2026. január 15., csütörtök

A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel

Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.

A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel
A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel
2026. január 15., csütörtök

A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel
2026. január 15., csütörtök

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat

A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.

Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat
Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat
2026. január 15., csütörtök

Részletek a bikfalvi tűzesetről: nem gázpalack robbant, hanem üzemanyaggal locsolták a parazsat
2026. január 15., csütörtök

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval

Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
2026. január 15., csütörtök

Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval
2026. január 15., csütörtök

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről

Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
2026. január 15., csütörtök

Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről
2026. január 15., csütörtök

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon

Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
2026. január 15., csütörtök

Inkább csak érdeklődtek, mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon
2026. január 15., csütörtök

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal

Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
2026. január 15., csütörtök

Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal
