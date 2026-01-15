Nicușor Dan: 2026 elhozhatja a békét Európában

Fotó: Presidency
Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.
Szerinte szilárd biztonsági garanciákat biztosítanak Ukrajna számára, amelyekhez Románia is kész hozzájárulni.
„A szomszédos országban zajló konfliktus megoldásának módja erősen befolyásolja majd Európa biztonságának jövőjét.
– mondta Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján, amelyről az Agerpres is beszámolt.
Az államfő szerint Oroszországnak fel kell hagynia a „kontraproduktív” hozzáállással, amellyel eddig aláásta a békekötésre tett erőfeszítéseket.
„Sajnos nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország valóban érdeklődne a tárgyalások iránt, és emiatt úgy vélem, hogy csak a rá nehezedő nyomás és a szankciók fokozása ültetheti tárgyalóasztalhoz” – vélte az államfő. Hozzátette:
Dan: egy nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén vagyunk
Románia egy mélyreható nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén áll – jelentette ki még csütörtökön Nicușor Dan a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján.
Beszédében az államfő felidézte, hogy 2025-ben lezárult egy elhúzódó és nehéz választási ciklus, amelyet „hibrid háborús kihívások” is kísértek,
Az elnök hangsúlyozta: mandátuma kiemelt prioritásai közé tartozik a jogállam megerősítése és a korrupció elleni küzdelem, amelyek az új nemzetbiztonsági stratégiában is szerepelnek. Mint fogalmazott, „csak egy független és hatékony igazságszolgáltatás, valamint egy tisztességes és professzionális közigazgatás” képes helyreállítani az állami intézmények működését és visszaszerezni az állampolgárok bizalmát.
Nicușor Dan szerint a stabil politikai környezet kiszámíthatóságot teremt, nemcsak belföldön, hanem a külső partnerek számára is, ami
Az államfő elmondta, hogy a 2025-ben a politikai és kormányzati stabilitás megteremtése, valamint a sürgető költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb teendő. Mint fogalmazott, rövid idő alatt „fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket” kellett meghozni, amelyek makrogazdasági szinten meghozták a várt eredményeket:
Hangsúlyozta, hogy a tavaly elindított közigazgatási és pénzügyi reformok megerősítik az államot, és az állampolgárok, a magánszektor és a közintézmények összehangolt erőfeszítését olyan közpolitikákkal kell párosítani, amelyek lehetővé teszik a gazdaság újraindítását. Ez a célkitűzés 2026-ra és 2027-re is érvényes - tette hozzá.
„Csak egy szilárd, kiszámítható és koherens belföldi helyzet képes hatékony diplomáciai eszközöket létrehozni” – emelte ki Nicușor Dan, hozzátéve, hogy ez a megállapítás a jelenlegi nemzetközi kontextusban különösen érvényes.
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
Nagy az aggódalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.
A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.
Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.
Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.
Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.
Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
