Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.

Barabás Hajnal 2026. április 08., 07:572026. április 08., 07:57

Csak a szokásos: szemétkupacok éktelenkednek a csíkszeredai Suta-tó környékén. A jelenség azonban nem egyedi, az Olt folyó partján, és más erdős területeken is lehet látni

illegálisan lerakott építkezési törmelékeket, kidobott háztartási hulladékot.

korábban írtuk Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára. Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség igazgatója érdeklődésünkre elmondta,

csak abban az esetben tudnak bírságolni, ha rajtakapják a tettest, vagy más módon azonosítani tudják.

Hiába bozótos, elhanyagolt terület a Suta-tó környéke, így sem illik a tájba a kidobott szemétkupac Fotó: Borbély Fanni

Amennyiben nem azonosítható az elkövető, az önkormányzatoknak írják elő a takarítási feladatot. Idén egyelőre nem büntettek senkit, tavaly viszont

egy magánszemély esetében 30 ezer lejes bírságot, két önkormányzat esetében 75 ezer lejes bírságot alkalmaztak.

Egy magánszemély ellen ugyanakkor bűnvádi feljelentést tettek, ugyanis a lerakott szemét mennyiségétől függően tette bűncselekménynek is minősülhet.

Ha azonosítják az illegális szemétlerakót, több tízezer lejes bírságra számíthat Fotó: Borbély Fanni

„Csíkszereda környékét rendszeresen felmérjük, és az emberek is jelzik, ha szemetelést látnak" – mondta Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője. Hozzátette: így szereztek tudomást a Suta-tó környékén a kidobott szeméthalmokról. Mint magyarázta, igyekeznek azonosítani az elkövetőt.

A bírság a magánszemélyek számára 30 ezer lejtől 45 ezer lejig terjedhet, a jogi személyek esetében viszont 50 ezer és 70 ezer lej közötti lehet a kiróható összeg.

Tavaly 14 esetben bírságoltak több mint 130 ezer lejre.

Mindeközben a legális hulladékkezelés jóval olcsóbb: a csíkszeredai hulladékgazdálkodási cég, az Eco Csík Kft. szerint egy köbméter építkezési törmelék, szemét elszállítása 275 lejbe kerül – töredéke a kiszabható bírságoknak.