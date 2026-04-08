Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.

Barabás Hajnal

2026. április 08., 07:572026. április 08., 07:57

Csak a szokásos: szemétkupacok éktelenkednek a csíkszeredai Suta-tó környékén. A jelenség azonban nem egyedi, az Olt folyó partján, és más erdős területeken is lehet látni

illegálisan lerakott építkezési törmelékeket, kidobott háztartási hulladékot.

korábban írtuk

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség igazgatója érdeklődésünkre elmondta,

csak abban az esetben tudnak bírságolni, ha rajtakapják a tettest, vagy más módon azonosítani tudják.

Hiába bozótos, elhanyagolt terület a Suta-tó környéke, így sem illik a tájba a kidobott szemétkupac

Hiába bozótos, elhanyagolt terület a Suta-tó környéke, így sem illik a tájba a kidobott szemétkupac

Fotó: Borbély Fanni

Amennyiben nem azonosítható az elkövető, az önkormányzatoknak írják elő a takarítási feladatot. Idén egyelőre nem büntettek senkit, tavaly viszont

egy magánszemély esetében 30 ezer lejes bírságot, két önkormányzat esetében 75 ezer lejes bírságot alkalmaztak.

Egy magánszemély ellen ugyanakkor bűnvádi feljelentést tettek, ugyanis a lerakott szemét mennyiségétől függően tette bűncselekménynek is minősülhet.

Ha azonosítják az illegális szemétlerakót, több tízezer lejes bírságra számíthat

Ha azonosítják az illegális szemétlerakót, több tízezer lejes bírságra számíthat

Fotó: Borbély Fanni

„Csíkszereda környékét rendszeresen felmérjük, és az emberek is jelzik, ha szemetelést látnak” – mondta Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője.

Hozzátette: így szereztek tudomást a Suta-tó környékén a kidobott szeméthalmokról. Mint magyarázta, igyekeznek azonosítani az elkövetőt.

A bírság a magánszemélyek számára 30 ezer lejtől 45 ezer lejig terjedhet, a jogi személyek esetében viszont 50 ezer és 70 ezer lej közötti lehet a kiróható összeg.

Tavaly 14 esetben bírságoltak több mint 130 ezer lejre.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mindeközben a legális hulladékkezelés jóval olcsóbb: a csíkszeredai hulladékgazdálkodási cég, az Eco Csík Kft. szerint egy köbméter építkezési törmelék, szemét elszállítása 275 lejbe kerül – töredéke a kiszabható bírságoknak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

szóljon hozzá! Hozzászólások
Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok". Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Új listavezetője van a Csík körzeti bajnokságnak
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

2026. április 07., kedd

Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?
Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?
Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

2026. április 07., kedd

Hány medve van Maros megyében?

Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

2026. április 07., kedd

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

