Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.
Csak a szokásos: szemétkupacok éktelenkednek a csíkszeredai Suta-tó környékén. A jelenség azonban nem egyedi, az Olt folyó partján, és más erdős területeken is lehet látni
Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.
Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség igazgatója érdeklődésünkre elmondta,
Hiába bozótos, elhanyagolt terület a Suta-tó környéke, így sem illik a tájba a kidobott szemétkupac
Amennyiben nem azonosítható az elkövető, az önkormányzatoknak írják elő a takarítási feladatot. Idén egyelőre nem büntettek senkit, tavaly viszont
Egy magánszemély ellen ugyanakkor bűnvádi feljelentést tettek, ugyanis a lerakott szemét mennyiségétől függően tette bűncselekménynek is minősülhet.
Ha azonosítják az illegális szemétlerakót, több tízezer lejes bírságra számíthat
„Csíkszereda környékét rendszeresen felmérjük, és az emberek is jelzik, ha szemetelést látnak” – mondta Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője.
Hozzátette: így szereztek tudomást a Suta-tó környékén a kidobott szeméthalmokról. Mint magyarázta, igyekeznek azonosítani az elkövetőt.
Tavaly 14 esetben bírságoltak több mint 130 ezer lejre.
Mindeközben a legális hulladékkezelés jóval olcsóbb: a csíkszeredai hulladékgazdálkodási cég, az Eco Csík Kft. szerint egy köbméter építkezési törmelék, szemét elszállítása 275 lejbe kerül – töredéke a kiszabható bírságoknak.
Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.
A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.
Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.
Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.
Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.
Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.
Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.
Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.
