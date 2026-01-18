Nemcsak étel, esély is a napi egészséges étkezést biztosító program számos gyereknek

Országszerte várhatóan több mint 540 ezer óvodás és iskolás részesül a támogatásból
Fotó: Freepik
Országosan 1427 iskola kapcsolódik be az Egészséges étkezés programba, ebből mindössze 92 van Székelyföldön. A program nagy segítséget jelent számos család számára, hiszen sok esetben ez jelenti a gyerekek napi legfőbb étkezését.
Idén is folytatódik az Egészséges étkezés nevű országos program, amelyet a Meleg ebéd program kibővítéseként vezettek be 2024-ben. Az oktatási minisztérium országos programjára a kormány 1,531 milliárd lejt különített el erre az évre, ez közel 40 százalékos növekedést jelent a tavalyhoz képest. A program fontos része az iskolaelhagyás visszaszorításáért vívott rendszerszintű „küzdelemnek”.
A programban részt vevő intézmények köre idén bővül azokkal az iskolákkal és óvodákkal, amelyek a korábban érintett intézményekkel egyesültek. Így
Idéntől már 16,5 lej jut diákonként a napi étkeztetésre.
A programban részt vevő 1427 iskola listáját – ebből 92 van Székelyföldön –, valamint azt, hogy hány óvodás és diák kap majd élelmet, január 5-én tették közzé a Hivatalos Közlönyben. Ez a tanítási napokon jár, és egy ingyenes meleg ebédet jelent, bár számos helyen ennek hiányában egy élelmiszercsomagot biztosítanak belőle a gyermekek számára.
Maros megyében idén is 34 tanintézmény vesz részt a programban, akárcsak az elmúlt évben, ez 14 854 diák napi egy étkezését jelenti – közölte Irimie Matei Camelia, a megyei tanfelügyelőség sajtófelelőse, . A 34 intézmény között egyetlen városi iskola szerepel, a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola, a többi vidéki tanintézmény.
Hargita megyében 31 iskola került be a programba idén is, akárcsak tavaly, bár igény lenne többre is – tette hozzá Demeter Levente főtanfelügyelő. Ez 11 029 tanuló napi egy étkeztetését fedi.
Kovászna megyében 27 tanintézmény szerepel az idei programban 6656 diákkal – köztük egy baróti és két sepsiszentgyörgyi iskola, a többi vidéki tanintézmény.
A gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola már 2024 szeptemberétől bekapcsolódhatott a programba, akkor szeptember és december között járt a napi étkeztetés a gyerekek számára. Az idei tanévben pedig már az elejétől kezdve, 2025 szeptemberétől részesei a programnak – tudtuk meg Kolcsár Gyöngyvértől, az intézmény igazgatójától.
amelyet a szászrégeni Junior Bakery cégt biztosít. Ezt nagyszünetben adják oda a gyerekeknek, és a legtöbben már az iskolában el is fogyasztják. Az iskolaigazgató hangsúlyozta, nagyon jól jön ez a támogatás, hiszen vannak családok, ahol ez óriási segítséget jelent a gyerekek napi étkeztetésében. A gernyeszegi intézményhez tartozik a magyarpéterlaki, körtvélyfáji és erdőcsinádi iskola is, ott is jár a gyerekeknek a napi élelmiszercsomag.
Az Egészséges étkezés program mellett az országos tej-kifli program is megvalósul a gernyeszegi tanintézményben, amely szintén nagy segítség sok gyerek számára.
