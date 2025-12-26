Mit nézzünk az ünnepek alatt?

Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.

Tamás Attila 2025. december 26.

Az ünnepek alatti szabadnapokon talán egy kicsit kiereszthetjük a gőzt így többek között a rég halogatott néznivalók pótlására, vagy újak elindítására is sort keríthetünk. Hirdetés Ismét „felütöttük” a streamingplatformok kínálatát, hogy megmutassuk milyen újdonságokba érdemes belevetni magunkat az ünnepek alatt. Stranger Things – ötödik évad, második rész (Netflix) Három év kihagyást követően ismét visszatérhettünk a retrónosztalgikus Hawkinsba, ahol a végső nagy összecsapást láthatjuk az Upside Down főgonosza, Vecna, valamint az évek során a szívünköz nőtt Tizi és barátai közt. korábban írtuk Megvan benne a potenciál, hogy a Stranger Things utolsó évada legyen az eddigi legjobb Hosszú várakozás után tért vissza a streaming-éra egyik legnépszerűbb és legkedveltebb sorozata, a Stranger Things. Spoileres kibeszélő az ötödik évad első négy epizódjáról. Amint azt a november végén megjelent első négy részben láthattuk: a katonák csak feláldozható bábuk ebben a harcban, Will is emberfeletti képességekkel gazdagodott, a sokakat foglalkoztató kérdés pedig most az, hogy melyik fontos szereplőket merik feláldozni a készítők a nagyobb drámai hatás oltárán a január elsején érkező finálé előtt. Az új epizódok december 26-án, péntek hajnalban válnak elérhetővé nálunk, így arra a napra nem érdemes más programot kitalálni, ha tűkön ülve várjuk a népszerű sorozat folytatását.

Pluribus – teljes első évad (Apple TV) Korunk egyik legnagyszerűbb vizuális történetmesélője Vince Gilligan ismét megcsinálta a Breaking Bad és a Better Call Saul után. Ezúttal az Apple adta a pénzt az újabb, ezúttal meglehetősen elborult sorozatötletére, amiben egy Carol Sturka nevű író azzal szembesül, hogy egy kollektív tudat vette át az irányítást az emberiség fölött, a világnak pedig amit addig ismert, vége. Mivel őt, és még pár embert nem tudnak beintegrálni a nagy egészbe, ezért gyakorlatilag Carol az ellenállást testesíti meg, ami időnként rendkívül szürreális szituációkat eredményez. Bár az Apple TV streamingplatform továbbra sem elérhető Romániában, ez senkit ne akadályozzon meg abban, hogy az első évadával már kultstátuszba emelkedett sorozatot kihagyja, aminek épp december 24-én jelent meg az utolsó része.

Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember (Wake Up Dead Man) – film (Netflix) Idén karácsonykor is elszórakoztat minket Rian Johnson, aki már a harmadik Tőrbe ejtve filmmel jelentkezik a Netflixen. A legújabb történet is igazi sztárparádéval érkezik, és természetesen visszatér a Daniel Craig által alakított Benoit Blanc is. Ezúttal egy monsignor-rangú pap meggyilkolása adja az újabb nyomozós sztori kiindulópontját, mi pedig két és fél órán keresztül, az otthonunk kényelméből találgathatjuk, hogy ki a gyilkos, amíg ezt az alkotás fel nem fedi előttünk. A kritikusok szerint az Ébredj fel, halott ember jobban sikerült, mint a 2022-es Üveghagyma, aki pedig az első részt is szerette, annak kihagyhatatlan néznivaló ez az újabb alkotás.

Egyik csata a másik után (One Battle After Another) – film (HBO Max) Alig pár hónapnyi moziforgalmazás után már streamingen is elérhető 2025 egyik legjobb filmje, a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült új Paul Thomas Anderson-film, az Egyik csata a másik után. Az ex-forradalmárok és az őt üldöző megszállot katonai parancsnok, na meg a fajgyűlölő titkos társaság macska-egér harca közel három órán keresztül tartja szüszpanszban a nézőjét, és bár moziban volt igazi élmény átélni, aki ott nem kapta el, az most otthonról is pótolhatja, ha egy minőségi alkotást szeretne megnézni az ünnepek alatt. Paul Thomas Anderson filmjét kilenc Golden Globe-ra jelölték és nagy valószínűséggel körülbelül ugyanennyi Oscar-jelölést is bezsebelhet. És ki tudja, talán az Egyik csata a másik után viszi haza 2026-ban a legjobb filmnek járó Oscart.

Fallout – második évad, heti bontásban (Prime Video) Az egyik leghíresebb videójáték-franchise alapján készült high-concept sorozat 2024 tavaszán tarolta le a világot, pontosabban robbantotta a retinánkba az atombombát, hogy aztán egy időugrással Los Angeles lepusztult világában, a Falloutban találjuk magunkat, ahogy a megmaradt emberiség különböző kasztokban élte túl a világégést. A mutánsokat, banditákat, ghoulokat és páncélos hadigépezeteket felvonultató történetet az egyik bunkerből a felszínre jövő, a farkastörvények szerint működő világra naivan rácsodálkozó Lucy MacLean szemszögéből látjuk kibontakozni, akit számos fura szerzettel hoz össze a sors. A négy sztoriorientált játékot és egy kevésbé jól sikerült többjátékos kalandot tető alá hozott Bethesda is közreműködött a sorozat elkészültében az Amazonnál, a produkció pedig akár a Fallout ötödik részének is tekinthető, hiszen annak elkészüléséig még valószínűleg rengeteg évet, ha nem egy egész évtizedet kell várnunk. Addig azonban itt a sorozat második évada, amelyet februárig heti bontásban nézhetnek a rajongók és bárki, aki nyitott a Fallout világa iránt.

All Her Fault – limitált sorozat (SkyShowtime) Aki egy minőségi thrillerrel nyomasztaná magát két ünnep közt, az mindenképp tegyen egy próbát a Peakock új minisorozatával, az All Her Fault-al, amely Andrea Mara azonos című, 2021-es regényén alapul, és az Utódlásból is ismert Sarah Snook főszereplésével készült, a sorozatban pedig fontos szereplőt alakít Dakota Fanning is. A sorozat egy gyerek eltűnésével kezdődik és egy család legrosszabb rémálmát mutatja be, ahogy az eltűnést követően széthullik az életük. A háttérben természetesen több van, mint amennyi elsőre látszik, és ezt bontja ki a sorozat 8 részen keresztül. Az alkotást többek között Golden Globe-díjra is jelölték limitált sorozat-kategóriában, de Sarah Snook is legjobb főszereplő jelölést az alakításáért.

Emily in Paris – ötödik évad (Netflix) Ha európai fővárosokba „ruccannánk ki” a karácsony alatt virtuálisan, azt minden további nélkül megtehetjük az Emily Párizsban legújabb szezonjával, ahol hősnőnk ezúttal Rómába tesz egy kitérőt. A rajongóknak okafogyott ajánlani ezt a sorozatot, mert nagy valószínűség szerint ledarálták már az új évadot, aki viszont belevetné magát egy színes romkomba, ami európai helyszíneken játszódik, az Emily párizsi kalandjaival mindenképp tegyen egy próbát.

Percy Jackson és az olimposziak – második évad, heti bontásban (Disney+) Rick Riordan rajongói ismét örülhetnek, ugyanis a Percy Jackson és az olimposziak young adult könyvsorozatának sorozatfeldolgozása a második évadához érkezett. A villámtolvajt képernyőre vivő első felvonást most A szörnyek tengere adaptációja követi, ahogy az lenni szokott látványosabban, nagyobb tétekkel, a Stranger Thingshez hasonlóan serdülőkorba lépő főszereplőkkel. Az első két regény még a 2010-es években kapott filmfeldolgozásokat, de mivel nem hozták az elvárt bevételt, és kritikailag is fiaskónak bizonyultak, ezért a Disney úgy döntött hogy sorozatként rebootolja a történetfolyamot, ami egyelőre jobban sült el, hiszen a harmadik évadot is berendelték belőle. A Disney+ előfizetésünkkel pedig most rögtön másfél évadot nézhetünk belőle.

